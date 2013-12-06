Правоохранители установили личность умершего неподалеку Евромайдана мужчины

Правоохранители установили личность мужчины, умершего недалеко от Евромайдана в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью столичной милиции, им оказался 51-летний уроженец Львовской области, ранее судимый за имущественные преступления.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря в киевской милиции проинформировали, что сегодня рано утром к ним поступило сообщение о том, что в районе обзорной площадки недалеко от гостиницы «Украина» на ступенях обнаружено тело мужчины.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть потерпевшего, без видимых признаков насильственной смерти. Примерный возраст умершего 50-55 лет.

Между тем СМИ писали, ссылаясь на очевидцев, что у умершего мужчины была травма головы.

Позже в столичном главке милиции сообщили, что причиной смерти мужчины, тело которого нашли недалеко от Евромайдана, был туберкулез легких.