Большинство депутатов от ПР и КПУ покинули сессионный зал парламента

Как передает корреспондент УНИАН, после переговоров с депутатами от “Свободы” в сессионном зале председатель ВР Владимир Рыбак также присоединился с несколькими депутатами от ПР, которые все еще остаются в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты 4 декабря заблокировали работу Верховной Рады.

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что оппозиция будет блокировать работу ВР до выполнения властью ключевых требований: отставка правительства, прекращение политических преследований, освобождение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и 9 активистов Евромайдана, которые были арестованы после столкновений возле Администрации Президента 1 декабря.