Большинство депутатов от ПР и КПУ покинули сессионный зал парламента
10:39, 06 декабря 2013Политика
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Большинство народных депутатов из фракций Партии регионов и Коммунистической партии Украины покинули сессионный зал парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, после переговоров с депутатами от “Свободы” в сессионном зале председатель ВР Владимир Рыбак также присоединился с несколькими депутатами от ПР, которые все еще остаются в сессионном зале.
Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты 4 декабря заблокировали работу Верховной Рады.
Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что оппозиция будет блокировать работу ВР до выполнения властью ключевых требований: отставка правительства, прекращение политических преследований, освобождение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и 9 активистов Евромайдана, которые были арестованы после столкновений возле Администрации Президента 1 декабря.
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