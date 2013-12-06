Опубликовано фото провокатора, которого активисты приняли за командира «Беркута» Кусюка

В сети появилась фотография мужчины, который принимал участие в штурме Администрации Президента 1 декабря, направив трактор на турникеты и строй правоохранителей. Ранее ряд СМИ сообщили о сходстве провокатора с командиром столичного «Беркута» Сергея Кусюка.

На увеличенной фотографии видно, что сходства с командиром спецподразделения нет.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве внутренних дел опровергают причастность командира столичного «Беркута» к штурму Администрации Президента 1 декабря.

В частности, как отметили в УСО, «в сети Интернет появилась информация о том, что якобы командир киевского «Беркута» в воскресенье 1 декабря на ул. Банковой направлял трактор на турникеты и строй правоохранителей».

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В связи с этим в МВД заявили, что «эта информация не отвечает действительности и является ничем иным, как провокацией». «В действительности, в это время командир столичного «Беркута» находился на службе в форменной одежде рядом со своими подчиненными», - отмечается в сообщении. При этом в МВД подчеркнули, что на сегодняшний день установлены люди, которые действительно управляли этим транспортным средством. По этому факту открыто уголовное производство и принимаются меры по определению места пребывания.

Напомним, 1 декабря около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно. Журналисты, которые были на месте происшествия, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском языке, а общались между собой на русском. Они бросали в спецназовцев разные предметы, в частности камни и «коктейли Молотова».

Кроме того, молодчики демонстрировали хорошее владение навыками противодействия бойцам силовых структур и знание тактики их поведения.

Позднее МВД Украины сообщило, что к правонарушениям возле Администрации Президента Украины причастны более 300 радикально настроенных членов организации «Братство», которые действовали под наблюдением Дмитрия Корчинского.