Захарченко запретил милиции избивать митингующих

Министр внутренних дел Виталий Захарченко дал указание работникам органов внутренних дел воздерживаться от применения силы к участникам мирных акций, а также предупредил организаторов этих акций об общей ответственности за безопасность их участников.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, Захарченко запретил работникам ведомства применять силу к участникам мирных собраний, которые проходят в столице Украины и других городах государства.

Кроме того, министр внутренних дел неоднократно обращался к гражданам, которые принимают участие в массовых мероприятиях, с просьбой воздерживаться от нарушений законодательства. Он призвал людей быть толерантными и осторожными, не поддаваться на провокации, с уважением относиться к окружающим, а также сообщать о подозрительных лицах в милицию.

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Захарченко отмечает, что правоохранителям уже известно о части организаторов и координаторов правонарушений, которые имели место в Киеве в период с 24 ноября по 1 декабря. Часть активных участников беспорядков уже задержана, открыт ряд уголовных производств. «Спектр совершенных злоумышленниками посягательств колеблется от случаев хулиганских действий до захвата зданий органов власти и нанесения телесных повреждений правоохранителям», - говорится в сообщении.

В связи с этим Захарченко отметил, что ответственность за организацию, проведение, а также за последствия акций несут их организаторы.