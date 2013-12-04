Около тысячи митингующих подошли к МВД

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас участники акции выстраиваются на пешеходной части улицы напротив министерства и разворачивают транспаранты, в частности, с такими надписями: “Беркут - это военизированная преступная группировка”, “Опомнитесь, не убивайте наших детей”.

Митингующие также скандируют: “Захарченко в отставку”, а также время от времени заявляют о своих требованиях роспуска отрядов спецназначения “Беркут”.

В целом, ситуация пока спокойная, ни участники акции, ни милиция не прибегают к силовым действиям.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой лишь в Киеве приняли участие более полмиллиона человек.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

Акции протеста продолжаются.