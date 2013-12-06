Найденный сегодня на Майдане человек скончался до приезда «скорой» - врачи

Мужчина, найденный сегодня на Майдане Незалежности в Киеве, где продолжается акция гражданского протеста, на время приезда скорой медицинской помощи был уже мертв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам главный врач Киевской городской станции скорой помощи Анатолий Вершигора.

По его словам, к бригаде скорой медицинской помощи, которая дежурила на углу улиц Городецкого и Крещатик, в 5.25 утра обратился гражданин, который сообщил, что возле гостиницы “Украина” лежит окровавленный человек.

Как отметил Вершигора, на месте бригада скорой помощи застала уже мертвого мужчину.

Врачи зафиксировали факт смерти неизвестного, затем тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Вершигора не уточнил причины смерти мужчины, лишь сообщил, что его тело было “окровавлено”.

“Мы установили факт смерти, причину смерти будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве информировал, что сегодня рано утром в столичную милицию поступило сообщение о том, что в районе обзорной площадки возле гостиницы «Украина» на лестнице было обнаружено тело мужчины.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть потерпевшего без видимых признаков насильственной смерти. Примерный возраст умершего 50-55 лет.

Между тем СМИ писали, ссылаясь на очевидцев, что у умершего мужчины была травма головы.

Позже в столичном главке милиции сообщили, что причиной смерти мужчины, тело которого вчера нашли недалеко от Евромайдана, был туберкулез легких.