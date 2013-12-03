В Европарламенте стартовала акция солидарности с Евромайданом

Акция солидарности с украинцами, которые хотят евроинтеграции, состоялась в здании Европейского парламента в Брюсселе. Организовал акцию вице-президент Европейской народной партии Яцек Сариуш-Вольский, сообщает «5 канал».

Политик призвал евродепутатов и простых посетителей сфотографироваться на фоне флагов Украины и ЕС и постера с надписью «Солидарность с Украиной». И таким образом задекларировать свою поддержку евроустремлений Украины и осудить кровавый разгон Евромайдана.

В первые часы акции у флагов уже сфотографировалось пятьдесят европарламентариев и работников Европарламента. Фотографии, которые будут сделаны во время акции, разместят в социальных сетях и на сайтах европейских партий.

Как отметил Сариуш-Вольский, он «попросил членов Европарламента и всех, кто здесь работает, прийти и проявить солидарность с украинским Евромайданом, с их европейскими устремлениями ради свободы, достоинства и европейского выбора. Таким образом, мы хотим показать людям, которые сейчас мерзнут на Евромайдане, что о них не забыли в Европе, в Брюсселе и в Европейском парламенте, где глубоко понимают это движение».