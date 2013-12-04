Милиция привлечет «афганцев» и бывших военных к патрулированию улиц Киева

Первый заместитель министра внутренних дел Виктор Дубовик сообщил, что милиция будет патрулировать улицы Киева с ветеранами вооруженных сил и афганцами.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей общественностью МВД Украины.

«Сегодня мы провели координационный совет и пришли к выводу, что мы не должны допустить, чтобы кто-то использовал ветеранские организации в собственных целях. Мы аполитичны и основная наша задача обеспечить спокойствие и порядок в государстве, где живут наши семьи», - заявил Андрей Котляр ветеран вооруженных сил.

В УСО МВД отметили, что к активному сотрудничеству совместных патрулей общественности и правоохранителей ранее призывал и министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

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«Мы будем стоять между силовыми ведомствами и народом, чтобы не допустить кровопролития. Ведь мы знаем об этом из собственного опыта, поэтому будем стоять до конца, - сообщил Олег Шуляк ветеран воздушнодесантных войск, участник боевых действий.

«МВД поддерживает инициативу ветеранских организаций о создании совместных патрулей. Мы готовы выделить наших работников для совместного патрулирования по улицам Киева и обеспечить порядок в столице, в том числе и рядом с объектами, где находятся наши спецподразделения», -подчеркнул Дубовик.