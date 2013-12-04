Прокуратура наконец-то заинтересовалась, почему "Беркут" избивал журналистов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, досудебное расследование начато по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст. 171 УКУ, с целью проверки сообщений в СМИ относительно превышения служебных полномочий работниками органов внутренних дел и препятствования профессиональной деятельности журналистов во время массовых мероприятий на ул. Банковой.

«В связи с этим обращаемся к представителям средств массовой информации с просьбой способствовать следствию, не затягивать процесс расследования, не игнорировать вызовы следователей, и предоставлять все данные, которые могут помочь в установлении истины. Напомним, следственное управление прокуратуры г. Киева расположено по адресу: г. Киев, ул. Антоновича, 114», - говорится в сообщении.

Напомним, в выходные дни более 50 журналистов были травмированы во время столкновений между милицией и протестующими в ходе уличных боев в Киеве и других городах.

Большинство журналистов пострадали в воскресенье, 1 декабря, когда демонстрации достигли наибольших масштабов.

По сообщениям СМИ, десятки местных и иностранных журналистов были атакованы, а их профессиональная аппаратура повреждена при освещении протестов. Сообщается, что несколько репортеров получили травмы, включая переломы костей и раны головы от ударов камней, а также применения светошумовых гранат. Сотрудники правоохранительных органов избивали журналистов, несмотря на наличие пресс-карт и того , что они идентифицировали себя именно как журналисты.

Так, от «Беркута» пострадал и фотограф УНИАН Евгений Малолетка. В результате нападения бойцов спецподразделения у Евгения сломана рука и разбита техника.

«Я снимал первую волну атаки «Беркута». Его сотрудники увидели, что я веду съемку, и решили «провести профилактику». Около десяти мужчин били меня дубинками. Я кричал: «Пресса» - выяснилось, этим лишь навредил себе. Досталось мне и за то, что я был в противогазе: «Ах, ты - пресса в противогазе? Получай!». В результате, сломана кость на ладони, ссадины, ушибы... На моих коллег бросались из-за того, что они вели съемки. Из-за этого мне и разбили камеру умышленно. Хотя, в целом, никто не разбирался - били всех, кто находился вблизи Администрации Президента», - сказал журналист.

Информационное агентство УНИАН обратилось в Генеральную прокуратуру с требованием немедленно расследовать обстоятельства нападения на журналистов и наказать виновных.

Среди пострадавших журналистов - Александр Перевозник, фотограф ЛигаБизнесИнформ, Роман Куприянов , оператор Euronews, Сергей Чузавков, фотограф Associated Press, Дмитрий Ларин, журналист «Украинской правды» и многие другие.

Читайте полный список пострадавших журналистов здесь: Понад 50 журналістів постраждали під час роботи на євромайданах