Около 5 тысяч человек продолжают митинг на Майдане

На Майдане Незалежности в Киеве продолжается акция за европейскую интеграцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время на центральной столичной площади находятся около 5 тыс. человек.

Также митингующие в количестве около 100 человек продолжают пикетировать на улице Банковой и в палаточном городке возле клуба Кабинета министров.

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Как сообщалось, в Киеве и в других регионах Украины с 21 ноября продолжаются акции сторонников евроинтеграции, возмущенных решением Кабмина приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. 30 ноября бойцы "Беркута" жестоко разогнали Евромайдан в центре Киева.

Эта силовая акция вызвала огромный общественный резонанс. 1 декабря в столице прошел митинг, в котором приняли участие до полумиллиона людей.

Оппозиция требует отставки правительства и досрочных президентских и парламентских выборов.