За превышение полномочий против "Беркута" открыли 3 уголовных дела

В отношении бойцов «Беркута» возбуждено 3 уголовных дела за превышение полномочий во время разгона Евромайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Юрий Ударцов на заседании Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Он отметил, что на сегодняшний день органами внутренних дел Украины в единый учет внесено 637 заявлений и сообщений о событиях, связанных с проведением митингов и других акций, которые состоялись в Киеве.

По словам Ударцова, органами внутренних дел города осуществляется досудебное расследование по 24 уголовным производствам.

Следователями прокуратуры Киева открыто 10 уголовных производств, добавил он.

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Ударцов отметил, что есть пострадавшие с обеих сторон. По его информации, в медицинские заведения обратились 242 человека, в том числе 73 работника милиции и военнослужащих внутренних войск, из которых 48 госпитализированы.

Он добавил, что также на стационарное лечение направлены 62 гражданских лица, среди них 4 журналиста. Госпитализированы 4 человека.

Ударцов сообщил, что также пострадал 1 народный депутат и 5 иностранных граждан, которые отказались от госпитализации.

Прокурор Киева Николай Безкишкий отметил, что организация акций “не вполне совершенна, процесс не контролируется». Он подчеркнул необходимость освобождения государственных учреждений, заявив, что это является не европейскими методами, а уголовным преступлением.

Органы внутренних дел открыли уже 64 уголовных производства относительно правонарушений во время акций протеста в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров.

“В период с 24 ноября по 3 декабря органами внутренних дел открыто 64 уголовных производства относительно событий во время акций протеста, которые занесены в Единый реестр досудебных расследований”, - сказал Татаров.

Также он сообщил, что в столичных больницах находятся 412 граждан, которые получили травмы во время столкновений в центре столицы, более 220 из них - сотрудники правоохранительных органов.