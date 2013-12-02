Янукович хочет, чтобы оценку разгону Евромайдана дал суд

Оценку событиям последних дней в связи с проведением массовых акций должен дать суд после завершения расследования, сказал Президент Украины Виктор Янукович в интервью журналистам украинских телеканалов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Я не имею сегодня права давать оценку тому, кто виноват, насколько виноват», - сказал Янукович, сообщив, что на сегодняшний день создано несколько следственных групп.

Президент отметил, что во время очередного совещания под его председательством генеральный прокурор доложил о мерах, которые предпринимают работники правоохранительных органов. «Я убедился в том, что эта работа идет очень активно. Мы подойдем справедливо. Мы будем смотреть правде в глаза, дадим справедливые оценки и примем соответствующие решения», - подчеркнул Янукович.

Комментируя события субботней ночи на Майдане Незалежности в Киеве, Янукович отметил, что правоохранители «перегнули палку». В то же время, он заметил, что такие действия могли быть спровоцированы.

«Можно сказать, что… в ночь с пятницы на субботу правоохранительные органы перегнули палку. И здесь оправданию этого не должно быть места. Хотя мы понимаем, что их что-то на это спровоцировало», - сказал Янукович.

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По его убеждению, правоохранители должны были найти такие способы, которые минимизировали бы последствия их действий.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября около 4 часов утра несколько тысяч бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. Как сообщает ВВС, очевидцы рассказали, что штурм Евромайдана начался, приблизительно, в четыре утра. Десятки человек были избиты, среди них много студентов - как девушек, так и мужчин.

На видеозаписях, выложенных в Интернете, видно, как бойцы "Беркута" вытесняют людей из-под монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Некоторых продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видно людей с окровавленными лицами.

По словам корреспондента ВВС Украина, утром Майдан Незалежности оцепили представители спецподразделений, рабочие коммунальных служб смывали кровь с тротуаров. Два выхода из подземного перехода были заблокированы, а центр Киева заполнен большим количеством милиции.