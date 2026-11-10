ВСУ атаковали авиационный завод в РФ: бушует пожар (видео)

OSINT-каналы предполагают, что целью ВСУ стал 123-й авиаремонтный завод, обслуживающий военные самолеты РФ. Очевидцы уже показали кадры с пламенем на месте происшествия.

В ночь на 10 ноября Вооруженные силы Украины, вероятно, нанесли удар по 123-му авиационному ремонтному заводу в Новгородской области России. Предприятие обслуживает военно-транспортную авиацию российской армии. О вероятной цели удара сообщают OSINT-каналы.

123-й авиационный ремонтный завод занимается обслуживанием самолетов военно-транспортной авиации России. В частности, речь идет об Ил-76, Ил-78 и Л-410.

После ночной атаки в сети появились видеозаписи, на которых видно пламя на месте происшествия. По данным наблюдателей, к заводу выехали несколько пожарных машин.

Видео дня

Пока официальные представители Украины и России не комментировали сообщения об ударе. Информации о масштабах повреждений и возможных потерях также нет.

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Это не первая атака на предприятие. В марте этого года ВСУ уже наносили удар по заводу. Тогда был поврежден ангар, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Кроме того, прошлой ночью Санкт-Петербург и область подверглись массированной атаке дронов, власти сообщили об "огромном количестве БПЛА" и поражении промышленных объектов.

Сообщалось о многочисленных взрывах и работе ПВО, также в сети появляются кадры пожара. По данным OSINT-аналитиков, пострадал НПЗ в городе Кириши Ленинградской области ("Киришинефтеоргсинтез"). Это второй по объемам переработки нефти НПЗ в России и единственный подобный завод на северо-западе РФ.

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