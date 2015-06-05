Война, бизнес и политика: О чем говорил Порошенко на пресс-конференции (видео)

Во многом Порошенко повторил основные заявления своего выступления в Верховной Раде, которое состоялось днем ранее. Однако во время пресс-конференции, которая, как известно, прошла на открытом воздухе во внутреннем дворе Администрации президента, глава государства коснулся вопроса СМИ, своего бизнеса, информации о соглашениях с Фирташем и озвучил новые факты относительно недавнего наступления боевиков на Марьинку.

«В отличие от Послания, с которым я выступил в конце ноября и которое носило философско-стратегический характер, вчерашнее Послание я рассматривал и вас прошу рассматривать как документ, который ставит тактические задачи на ближайший год, месяцы и даже недели», - начал пресс-конференцию Порошенко вступительным словом.

Крым так быстро не вернешь

В нем (в послании к ВР – ред.) обозначены приоритеты на год, как мы быстро можем реализовать и отчитываться обществу. И если я не остановился подробно, скажем, на проблеме возвращения Крыма, то это означает лишь то, что это задача сверхсложная и, к сожалению, выходит за календарные рамки послания. Горизонт планирования послания - 12 месяцев. Но каждый день и каждую минуту мы будем делать все, чтобы вернуть Крым Украине.

Могу отметить, что сегодня стратегия (возвращения Крыма – ред.) завершается уже как целостный документ в Совете национальной безопасности и обороны, и она будет представлена в ближайшее время ... Крым остается нашим первым приоритетом.

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На сегодняшний день правительство, в том числе и по моему поручению, подготовило уже целый пакет исков, которые будут направлены в различные суды, начиная от Морского арбитража и заканчивая судом в Гааге".

Бои за Марьинку и войска РФ на границе

У нас действительно 3 июня состоялись штурмовые действия с участием от пятисот до тысячи личного состава боевиков со значительным количеством танков, бронированной техники, которые рассчитывали на фактор неожиданности, чтобы быстро захватить Марьинку. Могу констатировать, что Вооруженные силы Украины продемонстрировали свои лучшие качества.

Сегодня я могу сообщить, что Марьинка полностью освобождена от диверсантов, задержаны 12 человек, в том числе гражданин Российской Федерации.

Я могу отметить, что количество войск РФ у границ Украины и количество войск, которые находятся на оккупированных территориях сегодня, беспрецедентно большое. С августа месяца прошлого года такого количества войск не было у наших границ.

Донбасс не повторит судьбу Крыма

Вопрос об отсоединении Донбасса – это провокация. Я, как президент, как Верховный главнокомандующий, как гарант Конституции являюсь гарантом территориальной целостности Украины. Никогда не допущу проведения референдума с вопросом об отсоединении Донбасса.

А вот насчет режима местного самоуправления. Если это потребует конституционных изменений, есть соответствующая конституционная процедура, включающая в себя и референдум, и тут я как гарант Конституции обеспечу свободное волеизъявление граждан, чтобы все украинцы имели возможность высказаться, как они видят будущее Донбасса, но я подчеркиваю, обязательно в составе Украины.

Жесткий пропускной режим в зоне АТО

Я не допущу проникновения оружия в мирные города Украины. Значительное количество наркотиков изымается при пересечении линии соприкосновения. Контрабандные товары, другие вещи... потому что границы с той стороны, со стороны Российской Федерации нет. И мое послание очень простое – хотите, чтобы здесь была снята граница? Дайте возможность установить границу там. И будет гораздо легче жить всем, всему миру, а не только Украине. Если они не соглашаются, то мы будем ужесточать пропускной режим, потому что мы должны это защищать.

Минские соглашения

Должна быть ответственность за их нарушение. Если нет ответственности, соглашения не действуют.

Эта ответственность существует. Какая? Санкции. Если Россия не придерживается взятых на себя обязательств, весь мир применяет к ней санкции. И позиция наших партнеров абсолютно прозрачная. Если Россия не имплементирует (договоренности – ред.), то санкции будут продолжены.

Яценюк может спать спокойно

Я не вижу сегодня возможностей и необходимости смены премьер-министра. Подчеркиваю, что сегодняшнее правительство очень тяжело работает, но осенью коалиция должна отреагировать на позицию людей и сделать определенные выводы.

Но усталость не является мерилом работы. Высокую оценку общества мы можем заслужить не только нашей несомненной работоспособностью, а результативностью. И именно по результатам осенью должны быть сделаны соответствующие выводы.

Мое вчерашнее заявление о возможных изменениях в правительстве осенью никоим образом не было направлено против кого-то персонально, но каждого члена правительства оно должно предельно мобилизовать на еще более активную работу.

Все ждут местные выборы

Я призываю членов коалиции к единой позиции на местных выборах, которые должны пройти по открытым спискам на основании нового закона.

Это будут самые важные местные выборы в истории Украины. Они завершат процесс перезагрузки власти: президентские, парламентские и, наконец, местные выборы должны полностью перезагрузить власть в Украине, обновить региональные элиты.

Необходимо не допустить реванша промосковских политических сил и не дать им возможность формировать пятую колонну своих представителей в органах местного самоуправления.

Договоренности с Фирташем и продажа Roshen

Я никогда не отрицал очень короткую и бессодержательную встречу с Фирташем во время президентской кампании, но я категорически отрицал и отрицаю любые договоренности конфиденциальные или открытые с Фирташем. Этого не было, этого не существует.

Я не буду вместо того, чтобы заниматься своими президентскими обязанностями, бегать по миру в поиске покупателей. Я подписал соглашение с одной из лучших инвесткомпанией в мире – «Ротшильд», которая проводит работу по поиску покупателей. Сейчас есть три покупателя, они делают правовую и финансовую проверку Roshen. У нас уже согласовано соглашение о передаче в траст «Ротшильду» моего пакета акций Roshen. Именно для того, чтобы фамилия Порошенко среди собственников не значилась».

Не трогайте Нацбанк

Мы все должны обеспечить независимость работы Национального банка. Могу сказать, что, по оценкам международных экспертов высшего уровня, они удивлены тем, как финансово-банковская система Украины прошла эти сложнейшие испытания.

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Только для этого надо относиться профессионально. Какое у нас количество невозвращенных кредитов, которые убивают банковскую систему? Огромное. И мы ее приняли в этом виде. Какое у нас количество мертвых и пустых банков, которые отравляли и отравляют банковскую систему? Множество. И каким образом мы можем преодолеть все это? Ликвидировать банки олигархов? Но не просто ликвидировать и забыть, как кто-то надеялся, а принять мой закон, когда банки, их собственники и их бенефициары и связанные лица будут отвечать за каждую копейку, которая ушла из этих банков.

Украина и свобода

Я считаю, что это абсолютно принципиальный и актуальный вопрос национальной безопасности... Сегодня я ожидаю, что парламент проголосует закон, которым устанавливается обязательное обнародование конечных бенефициаров-владельцев СМИ.

Относительно марша равенства (за права ЛГБТ-сообщества в Киеве 6 июня – ред.), я к этому отношусь как христианин и как президент-европеец, и я считаю, что это совместимые понятия. Я не буду в нем участвовать. Но я не вижу никаких оснований для того, чтобы кто-то ему препятствовал, поскольку это конституционное право каждого украинского гражданина.