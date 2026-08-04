Красный и зеленый виноград: в чем разница и какой из них содержит больше антиоксидантов

Красный и зеленый виноград содержат антиоксиданты. Несмотря на то, что они обладают схожими питательными свойствами, красный виноград может содержать больше антиоксидантов. В конечном итоге ваш выбор может зависеть от вкусовых предпочтений и наличия. Об этом пишет verywell health.
Сравнение содержания антиоксидантов
Отмечается, что красный виноград содержит больше антиоксидантов типа флавоноидов (таких как кверцетин и мирицетин), чем зеленый виноград. Красный и зеленый виноград также различаются по концентрации других полезных для здоровья антиоксидантных соединений, таких как ресвератрол и антоцианы.
Ресвератрол
"И красный, и зеленый виноград содержат ресвератрол, но красный и фиолетовый виноград содержат его больше, чем зеленый. Установлено, что ресвератрол обладает антиоксидантными, противовоспалительными, кардиопротекторными и нейропротекторными свойствами", - отмечается в материале.
Известно, что многие люди предпочитают красное вино белому из-за более высокой концентрации ресвератрола в нем. Однако такая более высокая концентрация частично объясняется способом производства красного и белого вина.
"Ресвератрол содержится в кожице винограда. Белое вино часто изготавливают из винограда, из которого удалили кожицу, тогда как красное вино производят с использованием кожицы винограда. Именно поэтому красное вино содержит больше ресвератрола, чем белое", - говорится в публикации.
Антоцианы
В то время как в зеленом винограде большинство полифенолов содержится в форме флавонолов, в красном винограде большинство полифенолов представлено в форме антоцианов.
Антоцианы - это пигменты, придающие красному винограду его цвет. В частности, они обладают следующими свойствами:
- антиоксидантные;
- антидиабетические;
- противоопухолевые;
- противовоспалительные;
- антимикробные.
"Антоцианы, получаемые из кожицы винограда, используются в качестве фиолетового пищевого красителя в продуктах фиолетового цвета, таких как джемы и напитки", - добавили в материале.
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