Красный и зеленый виноград: в чем разница и какой из них содержит больше антиоксидантов

Этот фрукт полезен для здоровья.

Красный и зеленый виноград содержат антиоксиданты. Несмотря на то, что они обладают схожими питательными свойствами, красный виноград может содержать больше антиоксидантов. В конечном итоге ваш выбор может зависеть от вкусовых предпочтений и наличия. Об этом пишет verywell health.

Сравнение содержания антиоксидантов

Отмечается, что красный виноград содержит больше антиоксидантов типа флавоноидов (таких как кверцетин и мирицетин), чем зеленый виноград. Красный и зеленый виноград также различаются по концентрации других полезных для здоровья антиоксидантных соединений, таких как ресвератрол и антоцианы.

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Ресвератрол

"И красный, и зеленый виноград содержат ресвератрол, но красный и фиолетовый виноград содержат его больше, чем зеленый. Установлено, что ресвератрол обладает антиоксидантными, противовоспалительными, кардиопротекторными и нейропротекторными свойствами", - отмечается в материале.

Известно, что многие люди предпочитают красное вино белому из-за более высокой концентрации ресвератрола в нем. Однако такая более высокая концентрация частично объясняется способом производства красного и белого вина.

"Ресвератрол содержится в кожице винограда. Белое вино часто изготавливают из винограда, из которого удалили кожицу, тогда как красное вино производят с использованием кожицы винограда. Именно поэтому красное вино содержит больше ресвератрола, чем белое", - говорится в публикации.

Антоцианы

В то время как в зеленом винограде большинство полифенолов содержится в форме флавонолов, в красном винограде большинство полифенолов представлено в форме антоцианов.

Антоцианы - это пигменты, придающие красному винограду его цвет. В частности, они обладают следующими свойствами:

антиоксидантные;

антидиабетические;

противоопухолевые;

противовоспалительные;

антимикробные.

"Антоцианы, получаемые из кожицы винограда, используются в качестве фиолетового пищевого красителя в продуктах фиолетового цвета, таких как джемы и напитки", - добавили в материале.

Другие советы по здоровью

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