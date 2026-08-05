Ученые нашли окаменелость возрастом 245 миллионов: чем она уникальна

Это открытие предоставляет редкую возможность изучить как внешнюю анатомию, так и внутренние органы ранней морской рептилии.

Обнаруженная в Китае, который создал магнит весом 582 тонны, окаменелость позволила ученым получить редкую возможность заглянуть внутрь морской рептилии, жившей около 245 миллионов лет назад. Об этом пишет Daily Galaxy.

Помимо почти полного скелета, в образце сохранилась большая часть пищеварительной системы, что делает его древнейшей из известных окаменелостей рептилий с практически неповрежденным пищеварительным трактом.

Отмечается, что это открытие предоставляет уникальную возможность изучить как внешнюю анатомию, так и внутренние органы ранней морской рептилии. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, посвящено Austronaga minuta, небольшому виду с длинной шеей, исключительная сохранность окаменелостей которого позволила выявить детали, почти никогда не встречающиеся в окаменелостях триасового периода.

Видео дня

В исследовании приняли участие ученые из Китая, Европы и США, включая палеонтолога доктора Стефана Шпикмана из Государственного музея естественной истории Штутгарта и Университета Хоэнхайм. Они говорят, что окаменелость не только документирует анатомию одного животного, но и помогает прояснить, как некоторые рептилии адаптировались к жизни в океане после эволюции на суше.

Ранняя морская рептилия с удивительными адаптациями

Окаменелость Austronaga minuta почти полная и имеет длину около 60 сантиметров. Несмотря на относительно небольшие размеры, у рептилии были необычно длинные шея и хвост, что придавало ей характерный внешний вид среди морских рептилий, известных из триасового периода.

Ученые обнаружили, что животное уже было хорошо приспособлено к водному образу жизни. Его длинный хвост обеспечивал движение в воде, а удлиненные, похожие на плавники передние конечности обеспечивали управление и устойчивость. Задние конечности были значительно редуцированы и мало способствовали плаванию.

Интересно, что одно из самых неожиданных открытий касается его эволюционных связей. Хотя форма его тела напоминает форму морских рептилий, таких как ихтиозавры и мозазавры, Austronaga принадлежит к другой ветви генеалогического древа рептилий. Он тесно связан с ранними архозаврами, группой, которая позже дала начало динозаврам и крокодилам. Доктор Шпикман заявил, что ученые в целом считали, что ранние архозавры демонстрировали лишь ограниченную адаптацию к морской среде. Он пояснил:

"Открытие Аустронаги показывает, что ранние представители этой линии уже выработали сложные адаптации к жизни в океанах, сравнимые с адаптациями других, более известных групп ископаемых морских рептилий".

Древние органы сохранились внутри окаменелости

Как упоминалось в исследовании, наиболее примечательной особенностью образца была скрытая его грудная клетка. Темная область между ребрами оказалась остатками в значительной степени сохранившейся пищеварительной системы после того, как ученые исследовали ее с помощью современных аналитических методов.

Отмечается, что используя ультрафиолетовую фотографию и масс-спектрометрию, исследовательская группа идентифицировала несколько внутренних органов, включая большой мешковидный желудок, печень, в которой все еще сохранились следы гемоглобина, и длинную пищеварительную трубку, соответствующую тонкому и толстому кишечнику.

Ведущий автор исследования, доктор Вэй Ван из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине, заявил, что внутренняя анатомия рептилии оказалась гораздо менее специализированной, чем её скелет. Хотя её тело явно адаптировалось к эффективному плаванию, её пищеварительная система оставалась относительно простой по структуре. Он добавил:

"Общее строение показывает, что пищеварительная система Аустронаги была относительно простой по структуре. Эта окаменелость является старейшим известным примером практически полной пищеварительной системы у рептилий".

Кишечник, изменивший эволюцию

Важно, что сохранившиеся органы также дают новые подсказки об эволюции архозавров. Сегодня и птицы, и крокодилы обладают желудком, разделённым на две камеры. У Аустронаги, напротив, был только один желудочный отсек.

Ник Фрейзер из Национальных музеев Шотландии сказал, что это указывает на то, что самые ранние архозавры, вероятно, начинали с гораздо более простого желудка, а более специализированная двухкамерная структура развилась позже.

Он отметил, что у Аустронаги был короткий, простой пищеварительный тракт, похожий на те, что встречаются у современных рыбоядных рептилий. Вместе с сохранившимся скелетом эти внутренние органы дают одно из самых ясных на сегодняшний день представлений о биологии ранней морской рептилии.

Окаменелость сейчас хранится в Пекине, где она поддерживает текущие исследования разнообразия рептилий, населявших моря триасового периода.

Новости археологии

Ранее археологи обнаружили в пещере Инкая на северо-западе Турции, где сказочный поселок с замками превратился в город-призрак, свидетельства присутствия человека, датируемые 86 000 лет назад.

На этом месте также были найдены сотни кремневых орудий, которые позволяют заглянуть в то, как люди среднего палеолита использовали местные ресурсы.

Вас также могут заинтересовать новости: