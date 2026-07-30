Такими народными способами можно прочистить дымоход самостоятельно.

Дымоход нужно чистить не только при явных признаках его загрязнения, но и для профилактики - примерно раз в шесть месяцев. Если этого не делать, то печь сначала начнет плохо отдавать тепло, потом вы будете чувствовать и видеть дым по всем комнатам, а при самом плачевном варианте рано или поздно придется тушить пожар. Рассказываем, какое средство можно использовать для очистки дымохода от сажи и как обойтись без специалиста.

От чего может забиться дымоход и когда лучше его чистить

Желательно задуматься о чистке дымохода до начала отопительного сезона. Позиция "готовь сани летом" наиболее выигрышная, потому что когда печь не используется, вам незачем спешить.

Кроме того, причин постоянных засоров, зачастую, всего две - нарушение правил эксплуатации печи и неправильная ее установка. Например, дымоход может засоряться быстрее, чем должен, если:

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трубу подобрали или установили под большим, чем нужно, углом;

над стенках трубы есть шероховатости или слишком много изгибов;

саму печь положили неправильно - нарушена кладка кирпичей;

вы используете неподходящее сырье для топки или слишком плохо закрываете дверцу.

Иногда причиной засорения могут быть даже птичьи гнезда, которые пернатые вьют прямо внутри труб. Прежде чем начинать чистку, необходимо проверить конструкцию на предмет таких необычных вещей.

Как почистить дымоход от сажи народными средствами

Люди, которые живут в домах с печами, пытаются чистить дымоход "дедовскими" методами, чтобы не тратить деньги на услуги мастера. Стоит заметить, что некоторые из таких способов очень эффективны при несерьезных загрязнениях, когда копоти накопилось немного. Узнайте, что расщепляет сажу и каким образом можно привести дымоход в порядок.

Осиновые дрова

Буквально один-два осиновых полена повышают температуру горения в печи, из-за чего сажа растворяется и буквально выжигается сама по себе. Такой метод можно использовать, если копоти мало, потому что толстый слой будет не выжигаться, а гореть - из-за этого появляется высокий риск пожара.

Синяя смесь

Такой метод подойдет, если отложений действительно много. Нужно смешать 1/5 медного купороса, 1/7 селитры и 1/2 кокса, а затем влить получившийся раствор в печь во время закладки дров. Химические соединения будут испаряться под воздействием высокой температуры и растворять сажу. Использовать синюю смесь можно не чаще 1-2 раз в месяц.

Нафталин

Немногие знают, что нужно сжечь в печке, чтобы дымоход прочистился сам, лишь одну таблетку нафталина. Даже многолетний сажевый налет растворится без вашего механического вмешательства, удаляя нагар вместе с дымом. Однако нафталин источает очень неприятный запах, поэтому во время чистки лучше не находиться в том же помещении, где стоит печь.

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