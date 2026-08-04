Какие страны поставили Украине больше всего танков, артиллерии и систем ПВО, - анализ

в поставках танков лидирует Польша, передавшая 254 машины

Начиная с танков Abrams и систем ПВО Patriot до пусковых установок HIMARS и гаубиц M777, западные союзники поставили Украине широкий арсенал современной военной техники с начала полномасштабного российского вторжения, при этом различные страны стали ведущими донорами по ключевым категориям вооружений.

Как пишет United24 Media, цифры взяты из экспорта на уровне модели, полученного с помощью системы отслеживания поддержки Украины, созданной 4 августа. Доноры были ранжированы по документально подтвержденным объемам поставок, при этом повторяющиеся и непоследовательно маркированные записи объединялись перед сравнением.

В сумме учитываются разные типы техники, поэтому одна стрелковая, ракетная, автомобильная или зенитная батарея учитывается как одна поставленная единица. В каждой цифре используется консервативное количество поставок трекера - самый высокий раскрытый показатель доставки для одной записи донора и системы.

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Отмечается, что эти суммы включают вооружение и системы, поставленные западными странами-донорами, а не только оборудование западной разработки. Некоторые из крупнейших записей касаются оружия советской разработки, переданного из существующих национальных запасов.

Основные боевые танки

Польша лидирует по документально подтвержденной категории танков с 254 поставленными машинами, в основном модифицированными Т-72, ПТ-91 Twardy и Leopard 2A4.

Далее следуют Нидерланды с 86 танками, Германия с 78 и Дания с 57, в основном за счет поставок или финансирования вариантов Leopard 1 и Leopard 2.

49 австралийских M1A1 Abrams представляют собой крупнейшую раскрытую поставку Abrams в наборе данных. Соответствующее количество поставок в США не раскрывается и поэтому исключено из сравнения.

Артиллерийские орудия

Великобритания лидирует по документально подтвержденным поставкам гаубиц и самоходно-артиллерийских установок (94 системы), включая AS-90, 105-мм пушки L119 и 155-мм гаубицы M109.

За ними следуют США с 90 артиллерийскими орудиями, включая 72 гаубицы M777. По данным трекера, Италия поставила 40, а Дания - 37.

Бронированные автомобили

Важно, что США лидируют по документально подтвержденным поставкам бронетехники - 290 машин, в первую очередь 200 бронетранспортеров М113 и 90 "Страйкеров".

Германия занимает второе место со 154, за ней следуют Дания со 130 и Великобритания со 118.

Системы ПВО

Германия поставила самый широкий задокументированный набор специального оборудования ПВО, включая 30 зенитных самоходных установок "Гепард", две батареи Patriot и две системы IRIS-T.

Она также поставила 500 ракет или пусковых установок "Стингер" - это самое большое документально подтвержденное количество среди сравниваемых доноров.

Соединенные Штаты поставили шесть систем NASAMS, восемь единиц Avenger, одну батарею Patriot и 423 ракеты или пусковые установки Stinger.

Всего трекер фиксирует пять доставленных батарей Patriot: две из Германии и по одной из Нидерландов, Румынии и США.

Оружие для Украины

Ранее Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, заявил, что Украина не должна предоставлять Польше технологии производства БПЛА, поскольку Варшава должна предоставить Киеву истребители МиГ-29 бесплатно.

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