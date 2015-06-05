Порошенко заявил, что за год Украина не сможет вернуть Крым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции по случаю ежегодного послания к Верховной Раде.

«В нем (в послании к ВР) обозначены приоритеты на год, как мы быстро можем реализовать и отчитываться обществу. И если я не остановился подробно, скажем, на проблеме возвращения Крыма, то это означает лишь то, что это задача сверхсложная и, к сожалению, выходит за календарные рамки послания. Горизонт планирования послания - 12 месяцев. Но каждый день и каждую минуту мы будем делать все, чтобы вернуть Крым Украине», - сказал Порошенко.

Читайте такжеПорошенко дает пресс-конференцию по итогам первого года президентства (прямая трансляция)

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Из-за этих действий в 2014 году США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.