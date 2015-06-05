Порошенко заявил, что за год Украина не сможет вернуть Крым
Президент Петр Порошенко отмечает, что возвращение Крыма является сверхсложной задачей, но Украина будет делать все для восстановления контроля над полуостровом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции по случаю ежегодного послания к Верховной Раде.
«В нем (в послании к ВР) обозначены приоритеты на год, как мы быстро можем реализовать и отчитываться обществу. И если я не остановился подробно, скажем, на проблеме возвращения Крыма, то это означает лишь то, что это задача сверхсложная и, к сожалению, выходит за календарные рамки послания. Горизонт планирования послания - 12 месяцев. Но каждый день и каждую минуту мы будем делать все, чтобы вернуть Крым Украине», - сказал Порошенко.
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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.
Из-за этих действий в 2014 году США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.