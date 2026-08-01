Несколько простых приемов помогут деревьям легче пережить летний зной и продолжить здоровый рост.

В последние годы летняя жара становится все продолжительнее, а высокие температуры все чаще превращаются в настоящее испытание для сада. Особенно тяжело приходится молодым плодовым деревьям, которые еще не успели сформировать мощную корневую систему. Разберемся, как защитить растения от жары народными способами.

Как спасти огород от жары - советы садоводам

Недавно посаженные деревья гораздо чувствительнее к жаре, чем взрослые. Их корни еще не могут добывать влагу из глубоких слоев почвы, поэтому при длительном отсутствии дождей растения быстро начинают испытывать недостаток воды. В результате листья вянут, рост замедляется, а завязи и молодые плоды с большей вероятностью могут пострадать от палящего солнца.

Чтобы помочь растениям, начинать нужно с правильного полива. Не смачивайте только поверхность почвы – поливайте редко, но обильно, чтобы вода проникала к корням. В первые одну-две недели после посадки саженцы желательно поливать ежедневно, а затем переходить на полив раз в два-три дня, ориентируясь на погоду. Перед следующим поливом убедитесь, что земля еще не пересохла, но и не остается слишком сырой.

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После полива замульчируйте приствольный круг. Слой мульчи толщиной около 8–10 см поможет дольше удерживать влагу, защитит почву от перегрева и сократит количество сорняков. Только не подсыпайте мульчу вплотную к стволу – оставьте несколько сантиметров свободного пространства, чтобы кора не начала преть.

Если синоптики обещают продолжительную жару, есть смысл защитить молодые деревья от прямых солнечных лучей. При этом в том, как укрыть растения от солнца, лучше всего себя зарекомендовала обычная затеняющая сетка, натянутая на простой каркас (при этом она не должна касаться ветвей). А вот полиэтиленовую пленку применять не стоит – под ней температура только повышается.

В самые жаркие часы можно слегка освежить дерево мелким распылением воды. Такая легкая дымка ненадолго снижает температуру листьев и помогает растению легче переносить жару. Главное – не обливайте крону сильной струей под палящим солнцем.

Как защитить огород от палящего солнца - другие способы

Опытные садоводы также советуют использовать каолиновую глину. После опрыскивания она образует светлый защитный слой, который отражает часть солнечных лучей, уменьшает нагрев листьев и помогает дереву медленнее терять влагу. К тому же такое покрытие снижает риск солнечных ожогов на плодах.

Во время сильной жары не спешите подкармливать деревья азотными удобрениями и отложите сильную обрезку. В этот период растениям важнее сохранить силы, чем наращивать новые побеги. Удаляйте только поврежденные или больные ветки, если это действительно необходимо.

Регулярно осматривайте саженцы. Если листья поникли или скрутились, на них появились светлые либо бурые пятна, молодые побеги перестали расти, а плоды начали осыпаться, значит дерево страдает от перегрева и ему нужен более тщательный уход.

В итоге, зная, как защитить растения от жары, вы поможете саженцам легче пережить жаркие дни и быстрее окрепнуть перед осенними похолоданиями.

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