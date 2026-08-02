Чтобы спортивная одежда не пахла потом, следуйте этим советам по стирке.

Для каждого любителя активного образа жизни рано или поздно становится актуальным вопрос, как удалить пятна пота с одежды. Этот вид загрязнений считается одним из самых сложных. Часто даже стирка не убирает неприятный аромат. Но специалисты по уборке знают, как убрать запах пота со спортивной одежды при помощи народных средств и определенных правил стирки.

Как убрать запах пота с подмышек на одежде

Как сообщает издание Real Simple, избавиться от нежелательного запаха можно даже при очень обильном потоотделении. Однако нужно усвоить несколько важных правил - спортивные вещи стирают не так, как обычные.

Как объясняют эксперты, одной из самых больших ошибок при уходе за вещами для спорта - не стирать их сразу. Чем дольше такая одежда лежит в корзине для белья, тем сильнее грязь въедается в ткань. А когда запах пота въелся в одежду, вывести его гораздо труднее.

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Специалисты советуют стирать спортивные вещи как можно скорее, желательно в тот же самый день. Но если такой возможности нет, то по крайне мере стоит высушить вещь на солнце, а не бросать в корзину в мокром виде.

Перед тем, как убрать запах пота с футболки, обязательно выверните вещь наизнанку. Это поможет моющему средству лучше проникнуть в загрязненные места. Не забудьте закрепить все липучки и застежки, вынуть вкладыши из бюстгальтеров и застегнуть карманы.

Затем сложите вещи в стиральную машинку и добавьте моющее средство для удаления стойких пятен. Важно не превышать указанную на упаковке дозировку. Излишек вещества может отложиться на одежде, из-за чего ткань будет хуже пропускать воздух.

Эксперты также рекомендуют влить прямо в барабан полстакана уксуса. Это то самое народное средство, что хорошо нейтрализует запах пота и придает одежде свежий вид.

При этом от кондиционера для белья при стирке спортивной одежды лучше отказаться. Для таких вещей очень важна хорошая воздухопроницаемость. А кондиционер нарушает это свойство.

Стирайте загрязненные вещи в холодной или прохладной воде. Высокая температура в этой ситуации только навредит, поскольку закрепляет аромат пота. К тому же горячая вода может усаживать спортивную ткань.

Следуйте этим советам при каждом цикле стирки. Зная, как убрать запах пота с одежды, вы больше никогда не почувствуете неприятного запаха от любимого топа для бега. Сушить спортивные вещи лучше не в сушилке, а на свежем воздухе.

Как убрать запах пота с одежды быстро и без стирки

Если пока нет возможности постирать вещь, можно воспользоваться "скорой помощью". Для этого рекомендуется применить жидкости, убивающие бактерии пота. Одна из них - уксус. Разведите столовую ложку в стакане воды, а потом опрыскайте грязное место с пульверизатора или протрите смоченной ватой.

Второй способ, как убрать запах пота с одежды без стирки, это использовать водку или спирт. Разведите их пополам с водой и обрызгайте загрязненную область.

Конечно, такие методы не заменяют полноценную стирку, но могут убить часть бактерий и убрать основной неприятный запах. При первой возможности рекомендуется как можно быстрее убрать вещь в стиральную машину.

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