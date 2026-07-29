Чтобы соленые огурцы остались приятно хрустящими, добавьте важный ингредиент в рассол.

По мнению многих людей нет лучшей закуски, чем соленые огурцы, но только если они приготовлены правильно. При нарушении правил консервирования стенки овощей разрушаются, из-за чего они становятся мягкими. После потери хруста закуска становится не такой вкусной. Поэтому каждому кулинару стоит знать, почему огурцы мягкие после засолки, чтобы избежать такой проблемы в будущем.

Почему после засолки огурцы становятся мягкими

Чтобы выяснить причины такой проблемы, сначала разберемся, что такое маринование. Это молочнокислое брожение, при котором бактерии превращают сахара в плодах в молочную кислоту и останавливают гниение. При слишком быстром брожении структура овоща разрушается, поэтому с помощью добавок его замедляют.

Главная причина, почему огурцы мягкие при мариновании, это нехватка соли и сахара. В слабом рассоле размножаются микроорганизмы, которые разрушают стенки овощей. Поэтому не стоит снижать количество этих ингредиентов по рецепту. Кроме того, запомните, какую соль можно использовать для консервирования, поскольку не любая подойдет.

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Также для сохранения хрустящего вкуса в банке должны быть дубильные вещества. Они защищают пектин в клеточных стенках, благодаря которому корнишоны остаются твердыми. Из этого становится понятно, что добавить в рассол, чтобы огурцы были хрустящими. Дубильными веществами богаты листья хрена, вишни, смородины и дуба. Такая зелень - обязательный ингредиент маринада, который нельзя пропускать.

Чтобы замедлить брожение, нельзя допускать высоких температур внутри банки. Вот как сделать соленые огурцы хрустящими: сначала замочите их на два часа в холодной воде, чтобы сохранить хруст. Закрывать корнишоны желательно в прохладном помещении, а после консервирования важно не хранить в тепле. Также следите, чтобы овощи полностью погрузились в рассол. Открытые части могут заразиться бактериями.

Как исправить мягкие соленые огурцы

Если вы уже достали овощи такими через несколько месяцев, то нет способа, как сделать мягкие соленые огурцы хрустящими. К сожалению, стенки овоща уже разрушены бактериями.

Но что делать, если огурцы стали мягкими после засолки? Тогда рекомендуется использовать их в блюдах, где потеря хруста не будет ощущаться. Добавьте мелко нарезанные корнишоны в салат, пиццу, солянку или рассольник.

Также можно сделать домашний соус тартар из двух мелко нарезанных соленых огурцов, стакана майонеза, яичного желтка, пучка петрушки и чайных ложек горчицы и лимонного сока. Такой соус хорошо подходит к рыбе и морепродуктам.

Можно ли есть мягкие солёные огурцы

Когда вы вытянули закуску и обнаружили потерю хруста, необязательно выбрасывать всю банку. Даже мягкие огурцы можно есть. Конечно, они не такие вкусные, как хрустящие, но безопасны для здоровья. Но если овощи при этом ещё и покрылись слизью или неприятно пахнут, то они уже испортились. Такие корнишоны придется только выкинуть.

Зная, что делает соленые огурцы хрустящими, не забывайте добавлять в рассол достаточно соли и листьев. Это гарантирует приятный хруст и долгий срок хранения.

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