В украинском плену находятся граждане более полусотни стран, - Лубинец

По его словам, тысячи гражданских лиц и военнопленных украинцев до сих пор находятся в российском плену.

В плен к украинским военным попали граждане 51 страны, которых Россия завербовала в свою армию: все они участвовали в войне против Украины. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Иностранцы из 51 страны попали в плен в Украине, воюя в составе армии российских оккупантов. Именно поэтому важно честно и открыто говорить с миром о том, что участие в войне на стороне России влечет за собой реальные правовые последствия", - рассказал он.

Он напомнил, что уже подтверждено 20 610 случаев депортации и принудительного перемещения украинских детей. В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть 2 425 детей, из которых 465 - при содействии Офиса омбудсмена.

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По его словам, тысячи гражданских лиц и военнопленных украинцев до сих пор находятся в российском плену.

"Мы должны сделать все, чтобы вернуть их, а каждое преступление России было должным образом задокументировано и не осталось безнаказанным", - добавил он.

Стоит отметить, что в апреле 2026 года Главное управление разведки сообщало, что Россия планирует в этом году завербовать на войну против Украины еще примерно 20 тысяч иностранцев. Для этого россияне определили количество иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся в России, и составили мобилизационный план.

Как РФ вербует иностранцев

Ранее сообщалось, как РФ вербует граждан Йемена для участия в войне, используя для этого басни о крупных денежных выплатах, ежемесячных зарплатах и обещаниях предоставить российское гражданство.

Известно, что вербовщики предлагают молодым йеменцам, уже имеющим боевой опыт в горячих точках своей страны (в Таиге, Марибе или на границе с Саудовской Аравией), огромные по йеменским меркам деньги. В частности, посредники обещают единовременную выплату при подписании контракта в размере 15 тысяч долларов, ежемесячный оклад в 5 тысяч долларов и упрощенное получение паспорта РФ.

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