Оккупанты атаковали Киевскую область: погибли 14 человек, много пострадавших и разрушений

Информация об обстрелах постоянно обновляется.

В ночь на 5 августа армия РФ атаковала Киевскую область, в результате чего погибли 14 человек, еще более 20 человек получили ранения. Об этом сообщают ГСЧС Украины и Киевская ОВА.

"Броварской район. В результате атаки возникли масштабные пожары на территории логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых объектов и других объектов. Фастовский район. В селе Калиновка в результате вражеского удара возник пожар на территории предприятия. Пожар ликвидирован", - сообщили в ГСЧС Украины.

Кроме того, в Бучанском районе из-за российского обстрела произошли пожары на территории логистических комплексов.

Видео дня

"Подразделения ГСЧС продолжают ликвидировать пожары и работают на местах вражеских ударов. Информация о погибших, пострадавших и других последствиях атаки уточняется", - добавили в сообщении.

В то же время в Киевской ОВА заявили, что в результате вражеской атаки в Бучанском районе погиб один человек. Кроме того, в области пострадал 21 мирный житель.

"В Броварском районе ранения получили 13 человек, в Фастовском - 3, еще 5 человек пострадали в Бучанском районе. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - заверили в сообщении.

В Киевской ОВА подчеркнули, что противник в очередной раз целенаправленно наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, поэтому в администрации призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

Обновлено в 07:11. Позже в ГСЧС Украины сообщили, что в результате атаки в Киевской области погибли 14 человек. Еще 27 человек получили ранения.

"В Броварском районе в результате атак возникли масштабные пожары складских зданий в г. Бровары, поселке Великая Димерка, селе Квитневое и селе Победа. В Фастовском районе на территории одного из предприятий ликвидирован пожар транспортных средств. В Бучанском районе продолжается ликвидация пожара в складском здании в с. Чайки. В с. Софиевская Борщаговка ликвидирован пожар на территории логистического предприятия", - добавили в сообщении.

Обновлено в 07:25. Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что этой ночью Киевская область вновь пережила одну из самых трагических вражеских атак.

"К сожалению, российский удар унес жизни 14 мирных жителей. Больше всего жертв - в Броварском районе, где погибли девять человек. В Бучанском районе враг убил еще четырех мирных жителей. Еще один человек погиб в Фастовском районе. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал чиновник.

По обновленным данным, также пострадали 22 жителя региона. В Броварском районе ранения получили 12 человек, в Фастовском - трое, а также еще семеро в Бучанском районе.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Россия в очередной раз принесла смерть и разрушения на нашу землю, унося жизни мирных людей. За каждое такое преступление непременно последует справедливая ответственность", - добавил Ткаченко.

Обстрел Киева 5 августа - что известно

Как писал УНИАН, из-за массированного удара по Киеву число раненых возросло до 24 человек, еще один человек, к сожалению, погиб. По словам мэра Киева Виталия Кличко, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.

В ГСЧС подчеркнули, что под атакой этой ночью оказались Оболонский, Святошинский, Голосеевский и Деснянский районы.

"По другому адресу на территории промышленного предприятия произошла незначительная утечка аммиака. Спасатели перекрыли запорную арматуру. К счастью, угрозы для населения нет", - добавили в ГСЧС.

Вас также могут заинтересовать новости: