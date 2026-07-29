Кабачки, маринованные таким способом, хорошо хранятся, остаются хрустящими и уже через две недели приобретают насыщенный вкус.

В середине лета у многих хозяек возникает одна и та же проблема: кабачки созревают так быстро, что уже не знаешь, куда их девать. После оладий, рагу и других привычных блюд стоит попробовать сделать заготовку на зиму.

Маринованные кабачки получаются хрустящими, пикантными и по вкусу могут даже соперничать с квашеными огурцами. Делимся рецептом - как приготовить хрустящие маринованные кабачки на зиму.

Ранее мы рассказывали, как приготовить абрикосовое варенье из целых плодов - старинный рецепт.

Видео дня

Вкусные маринованные кабачки на зиму

Тот, кто хотя бы раз попробует кабачки, выдержанные в сладко-кислом маринаде с пряностями, наверняка убедится, что этот летний овощ прекрасно подходит и для домашних солений, пишет издание Meglepetes.

Главное достоинство кабачков - их мягкий, нейтральный вкус. Благодаря этому они отлично впитывают аромат маринада и специй. Уже через несколько дней овощ остается приятно хрустящим, а зерна горчицы, куркума и уксус придают ему насыщенный пикантный вкус.

Самый важный этап приготовления - вовсе не маринад, а правильная подготовка овощей. Нарезанные кабачки и лук необходимо на несколько часов замочить в холодной подсоленной воде. Такой способ помогает удалить лишнюю влагу, благодаря чему овощи сохраняют плотную и хрустящую текстуру даже после консервирования. Если пропустить этот этап, готовая закуска может получиться слишком мягкой.

Маринованные кабачки - рецепт (на 3 литровые банки):

1,5 кг молодых кабачков;

2 крупные луковицы;

950 мл уксуса 6%;

400 г сахара;

4 ст. л. семян горчицы;

2 ст. л. семян сельдерея (или укропа);

2 ч. л. молотой куркумы;

1/2 стакана соли для консервирования (или крупной нейодированной);

вода.

Кабачки тщательно вымойте и нарежьте тонкими кружочками. Лук нарежьте полукольцами. Сложите овощи в большую миску, посыпьте солью и залейте холодной водой так, чтобы она полностью их покрывала. Оставьте примерно на 2 часа, затем тщательно откиньте на дуршлаг.

Пока овощи вымачиваются, приготовьте маринад. В кастрюле доведите до кипения уксус, сахар, семена горчицы, семена сельдерея и куркуму. Добавьте в маринад кабачки с луком и варите на среднем огне около 5 минут.

Разложите горячую овощную смесь по стерилизованным банкам, залейте маринадом до самого верха и герметично закройте. Простерилизуйте банки около 10 минут или укутайте для медленного остывания. После полного охлаждения храните заготовку в прохладном темном месте.

Как бы ни хотелось попробовать закуску сразу, настоящий вкус маринованные кабачки приобретают только спустя две недели. За это время овощи полностью пропитываются ароматом специй, а сладко-кислый вкус становится насыщенным и гармоничным.

Маринованные кабачки прекрасно сочетаются с мясом на гриле, жареными колбасками, бургерами, бутербродами, мясными и овощными нарезками.

Вас также могут заинтересовать новости: