С такой добавкой домашнее варенье станет густым, как мармелад.

В середине лета начинается сезон, когда каждый владелец собственного участка закрывает домашнее варенье. Рецепт такой консервации несложный, но все равно иногда подводит. Бывает, что даже при правильной технологии варенье остается жидким, как молоко. Такое лакомство можно сделать гуще с помощью долгой варки, но взамен мы потеряем много витаминов. Поэтому кулинары применяют добавки для быстрого загущения массы.

Мы разобрались, как сделать варенье густым без длительной варки и добавления крахмала. Чтобы превратить лакомство в аппетитный домашний мармелад, следуйте этим рекомендациям.

Что нужно сделать, чтобы варенье было густым

Варенье густеет из-за пектина - полисахарида в составе ягод и фруктов, который придает массе плотность. Иногда кулинарам попадаются плоды с низким содержанием этого загустителя, из-за чего заготовка получается жидкой.

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Освободить пектин из плодов помогает кислота. Отсюда становится понятно, как загустить варенье в домашних условиях - добавьте в него лимонный сок. На килограмм фруктов достаточно влить две столовые ложки такой добавки в конце варки. После добавления проварите массу ещё пару минут, а потом выключите и дайте остыть. Только после охлаждения станет понятно, загустело блюдо или нет.

Сок лимона не только делает блюдо плотнее, а также придает ему приятную кислинку и увеличивает срок годности. Обратите внимание, что если по рецепту в варенье надо добавлять лимонную кислоту, то сок вливать не стоит, иначе заготовка получится слишком кислой.

Ещё один метод, как загустить варенье без крахмала - всыпать в него фрукты с высоким содержанием пектина. Некоторые ягоды (например, вишня и клубника) от природы содержат мало загустителя. Поэтому их смешивают с яблоками или айвой, где пектина очень много. Таким образом можно добавить густоты блюду и разнообразить его вкус.

Не менее важно всыпать достаточно сахара в заготовку. Не кладите его меньше, чем указано в рецепте, иначе блюдо точно не получит необходимую густоту. Сахар впитывает в себя лишнюю влагу из сиропа, делая массу более плотной.

Что делать, если варенье очень жидкое после открытия банки

Если вы открыли банку старого варенья и обнаружили, что оно слишком жидкое, то даже такое блюдо можно исправить.

Перелейте массу в чистую кастрюлю и поставьте на небольшой огонь. Если вам просто нужно сделать варенье немного гуще на будущее, то доведите его до кипения и варите 10 минут, снимая пену. После этого полностью остудите и снова разложите по стерильным банкам, чтобы хранить консервацию долгое время.

Если вам уже сейчас нужна густая начинка для пирогов и тортов, то есть быстрый способ, как загустить жидкое варенье. Для этого применяют крахмал, желательно кукурузный. Столовую ложку продукта разводят в трех ложках воды. Такую смесь всыпают в кипящий джем и варят массу одну минуту, после чего выключают и остужают.

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