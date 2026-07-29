В 2026 году меньше украинцев смогут оздоровиться из-за сокращения финансирования.

В Украине для некоторых граждан предусмотрена бесплатная путевка в санаторий. Чтобы отдохнуть на курорте за счет государства, нужно обратиться в органы социальной защиты. Однако право на такую льготу имеют не все украинцы, а лишь определенные категории.

Кто может получить путевку в санаторий бесплатно

Многие люди ещё помнят, что раньше в Украине были бесплатные путевки в санаторий для людей с инвалидностью. Об этом говорится на сайте Департамента соцзащиты Сумской области. Украинцы с инвалидностью любой группы могли оздоровиться за счет государства или получить денежную компенсацию уже после отдыха.

Однако есть важное уточнение: с 2025 года людям с инвалидностью больше не выдаются бесплатные путевки в санаторий, поскольку финансирование этой программы было остановлено.

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В 2026 году оздоровиться на курорте за счет государства могут освобожденные из плена РФ украинцы - как военные, так и гражданские, а также иностранцы и лица без гражданства. Об этом рассказал на YouTube заместитель директора Департамента соцзащиты Кировоградской ОВА Виталий Юхименко.

Таким людям выделяется 18 календарных дней бесплатного курортного лечения. Если они решили оздоровиться самостоятельно, то могут получить денежную компенсацию в размере средней стоимости путевки. Воспользоваться льготой можно в течение 12 месяцев после освобождения из плена.

Путевка на санаторно-курортное лечение также распространяется на одного сопровождающего за выбором освобожденного из плена. Человеку, который сопровождает льготника, лечебные процедуры не предоставляются. Сопровождающий также может получить 70% компенсации стоимости путевки.

Также в список тех, кому дают бесплатные путевки в санаторий, входят участники боевых действий. Курортное лечение включено в льготы УБД.

Где можно получить путевку на санаторно-курортное лечение

О том, как получить путевку в санаторий бесплатно, УНИАН ранее рассказывала адвокат Ольга Брус. Для этого человеку нужно обратиться в Управление соцзащиты или в ЦНАП по месту жительства.

При себе нужно иметь заявление, которое заполняется на месте, копию паспорта и идентификационного кода, а также медицинское заключение от семейного врача о необходимости лечения. Освобожденным из плена украинцам нужно предъявить копию документа про факт лишения личной свободы. Военным надо предоставить копию военного билета и удостоверения УБД.

Если вы хотите получить компенсацию лечения, то подготовьте документ об оплате оздоровительных услуг.

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