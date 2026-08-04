Россия собирается вторгнуться в Черниговскую область: в ГПСУ раскрыли подробности

В настоящее время там не наблюдается применения РФ пехотных групп или ДРГ.

Российские оккупанты могут готовить вторжение на территорию Черниговской области. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Генеральный штаб отмечал, что имеются данные разведки о том, что в планах врага – использовать этот участок украинской границы в Черниговской области для того, чтобы попытаться осуществить вторжение. Или же, даже не имея достаточных сил, предпринимать такие демонстративные действия, чтобы Украина в дальнейшем перебрасывала на это направление дополнительные силы, не используя их на более важных направлениях", – сказал Демченко.

В то же время он добавил, что на данный момент украинские силы не фиксируют попыток РФ пересечь этот участок границы.

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"На данный момент мы не фиксируем, что враг уже задействовал бы пехотные группы, пытавшиеся пересечь нашу границу. Кроме того, даже активность диверсионно-разведывательных групп на данный момент не фиксируется. Нельзя, конечно, расслабляться, потому что враг коварен. То, что происходит в Черниговской области ежедневно, – это обстрелы артиллерией и беспилотными летательными аппаратами", – заявил Демченко.

Ситуация на фронте – важные новости

Ранее аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщали о контратаках Сил обороны Украины в Харьковской области. Отмечалось, что речь идет о Купянском районе, где до этого пытались наступать оккупанты, однако им не удалось там добиться успеха.

Отметим, что недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщал о планах РФ объявить принудительную мобилизацию. По данным экспертов, РФ может использовать эти силы для наступления на тех участках, которые до этого не были активными.

Как отметил Павел Лакийчук, директор программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", РФ уже подготовила законодательную базу для объявления мобилизации.

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