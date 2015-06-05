Порошенко отрицает сговор с Фирташем во время президентских выборов (документ)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил сегодня во время пресс-конференции.

«Я никогда не отрицал очень короткую и бессодержательную встречу с Фирташем во время президентской кампании, но я категорически отрицал и отрицаю любые договоренности конфиденциальные или открытые с Фирташем. Этого не было, этого не существует», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, 30 апреля Фирташ на заседании суда в Вене заявил, что встречался с Порошенко и лидером «УДАРа» Виталием Кличко весной 2014 года в Вене, и подчеркнул, что инициировал эту встречу для противостояния Юлии Тимошенко.

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"Главное, что мы получили (от встречи) то, что хотели: Порошенко – президент, Кличко стал мэром", – сказал тогда Фирташ.

Он не захотел рассказывать о других деталях встречи, заявив, что они являются конфиденциальными.

Фирташ добавил, что давно является противником Тимошенко, считая, что ей нужна только власть, а это вредит стране.