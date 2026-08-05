Массированный удар РФ по Киеву: число раненых возросло, в столице горят дома (фото)

На данный момент известно о 24 пострадавших.

В ночь на 5 августа российские оккупанты совершили массированный обстрел Киева с использованием дронов и баллистических ракет, в результате чего погиб человек, а также есть пострадавшие. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Оболонский район: по одному из адресов возник пожар в нежилом здании. Один человек погиб, трое пострадали. Святошинский район: в результате вражеского обстрела произошло возгорание в складском помещении одного из магазинов", - отметили спасатели.

В то же время в Голосеевском районе на двух объектах произошли пожары в одноэтажных нежилых зданиях, которые были ликвидированы. Там пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы.

Видео дня

"По другому адресу на территории промышленного предприятия произошла незначительная утечка аммиака. Спасатели перекрыли запорную арматуру. К счастью, угрозы для населения нет", - заверили в сообщении.

В свою очередь, в Деснянском районе возник пожар в двух нежилых зданиях. На местах работают спасатели и все соответствующие службы.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что число раненых в результате обстрела столицы увеличилось до 24, из них 15 человек госпитализированы. По его словам, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.

Обстрелы со стороны России - последние новости

Как писал УНИАН, 4 августа Россия сбросила две авиабомбы на центр Краматорска, в результате чего ранены 22 человека. Отмечается, что враг попал, в частности, в многоэтажное здание.

Также сообщалось, что в тот день россияне нанесли ракетный удар недалеко от рынка в пригороде Одессы. По состоянию на 4 августа было известно о трёх пострадавших, которым - 42, 45 и 81 год. Их состояние врачи предварительно оценивают как средней тяжести. Кроме того, повреждено здание магазина, 5 автомобилей и т. д.

Вас также могут заинтересовать новости: