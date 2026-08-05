Массированный удар РФ по Киеву: число раненых возросло, в столице горят дома (фото)

В ночь на 5 августа российские оккупанты совершили массированный обстрел Киева с использованием дронов и баллистических ракет, в результате чего погиб человек, а также есть пострадавшие. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Оболонский район: по одному из адресов возник пожар в нежилом здании. Один человек погиб, трое пострадали. Святошинский район: в результате вражеского обстрела произошло возгорание в складском помещении одного из магазинов", - отметили спасатели.
В то же время в Голосеевском районе на двух объектах произошли пожары в одноэтажных нежилых зданиях, которые были ликвидированы. Там пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы.
"По другому адресу на территории промышленного предприятия произошла незначительная утечка аммиака. Спасатели перекрыли запорную арматуру. К счастью, угрозы для населения нет", - заверили в сообщении.
В свою очередь, в Деснянском районе возник пожар в двух нежилых зданиях. На местах работают спасатели и все соответствующие службы.
Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что число раненых в результате обстрела столицы увеличилось до 24, из них 15 человек госпитализированы. По его словам, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.
Обстрелы со стороны России - последние новости
Как писал УНИАН, 4 августа Россия сбросила две авиабомбы на центр Краматорска, в результате чего ранены 22 человека. Отмечается, что враг попал, в частности, в многоэтажное здание.
Также сообщалось, что в тот день россияне нанесли ракетный удар недалеко от рынка в пригороде Одессы. По состоянию на 4 августа было известно о трёх пострадавших, которым - 42, 45 и 81 год. Их состояние врачи предварительно оценивают как средней тяжести. Кроме того, повреждено здание магазина, 5 автомобилей и т. д.