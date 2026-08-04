Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 5 августа

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,54 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 5 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,75 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,54 гривни за один евро, то есть украинская валюта укрепилась на 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,75/44,80 грн/долл., а к евро – 51,43/51,48 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 4 августа вырос на 20 копеек и составил 45,05 гривни за доллар, а курс евро вырос на 10 копеек и составил 52 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 51 гривня за единицу иностранной валюты.

В то же время курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 11 копеек и составлял 45,08 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,42 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подорожал на 16 копеек и составил 51,93 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,26 гривни за евро.

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