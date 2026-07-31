В августе православные в Украине отмечают три Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый.
Несмотря на разные традиции каждого праздника, многие запреты у них общие. При этом часть из них связана с церковными правилами, а часть - с народными обычаями.
Разбираемся, можно ли на Спас работать, заниматься домашними делами и что об этом говорят священники.
- Что категорически нельзя делать на Медовый Спас
- Что можно, а что нельзя делать на Яблочный Спас
- Что нельзя делать на Ореховый Спас
Что категорически нельзя делать на Медовый Спас
Медовый Спас открывает Успенский пост, поэтому в этот день верующие стараются посвятить время молитве, посещению храма и добрым делам.
По церковной традиции в праздник следует отказаться от:
- ссор, сквернословия, злобы, зависти и желания мстить;
- отказа в помощи тем, кто в ней нуждается;
- употребления мяса, молочных продуктов и яиц, поскольку начинается Успенский пост.
По народным поверьям на Медовый Спас также не советуют:
- устраивать шумные застолья и чрезмерные развлечения;
- выполнять тяжелую физическую работу, делать генеральную уборку и переносить тяжелые вещи;
- работать в огороде без крайней необходимости.
Также не рекомендуют купаться в открытых водоемах - считается, что после этого дня вода становится холоднее и небезопаснее.
Что можно, а что нельзя делать на Яблочный Спас
Яблочный Спас совпадает с праздником Преображения Господня - одним из двунадесятых праздников. Поэтому главное для верующего человека в этот день - участие в богослужении и молитве, а не бытовые хлопоты.
По традиции на Яблочный Спас стараются:
- не выполнять тяжелую физическую работу;
- не заниматься ремонтом и масштабными хозяйственными делами;
• не устраивать шумные развлечения;
• не ссориться и не обижать близких.
Многих интересует, можно ли на Яблочный Спас работать в огороде, а также можно ли в Яблочный Спас убираться и стирать.
Священники объясняют, что строгого церковного запрета на это нет. Если работу нельзя перенести, выполнить ее можно. То же касается уборки и того, можно ли стирать бельё на Яблочный Спас: если возникла необходимость - например, нужно постирать вещи ребенку или убрать после болезни, - это не считается грехом. Однако если есть возможность, такие дела советуют сделать заранее, а праздничный день посвятить богослужению, молитве и общению с близкими.
Что нельзя делать на Ореховый Спас
Ореховый Спас завершает череду августовских Спасов. К этому времени продолжается Успенский пост, а в народной традиции праздник связывали с окончанием жатвы и подготовкой к осени.
В этот день также не рекомендуют:
- ругаться, конфликтовать и обижать близких;
- отказывать в помощи нуждающимся;
- лениться и без причины откладывать важные дела.
По возможности также следует отказаться от тяжелого физического труда, соблюдать правила Успенского поста (если человек постится) и уделить время молитве, семье и добрым делам.
Независимо от того, идет речь о Медовом, Яблочном или Ореховом Спасе, традиции сходятся в главном. Священники напоминают: смысл праздника не в бытовых запретах. Если возникла необходимость убрать дом, постирать вещи или выполнить срочную работу, это не считается грехом. Намного важнее сохранить мир в душе, не осуждать других, проявлять милосердие и помнить о духовном смысле праздника.