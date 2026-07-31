Разбираемся, можно ли работать в огороде, делать уборку, стирать и какие запреты действительно связаны с церковью, а какие пришли из народных традиций.

В августе православные в Украине отмечают три Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый.

Несмотря на разные традиции каждого праздника, многие запреты у них общие. При этом часть из них связана с церковными правилами, а часть - с народными обычаями.

Разбираемся, можно ли на Спас работать, заниматься домашними делами и что об этом говорят священники.

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Что категорически нельзя делать на Медовый Спас

Медовый Спас открывает Успенский пост, поэтому в этот день верующие стараются посвятить время молитве, посещению храма и добрым делам.

По церковной традиции в праздник следует отказаться от:

ссор, сквернословия, злобы, зависти и желания мстить;

отказа в помощи тем, кто в ней нуждается;

употребления мяса, молочных продуктов и яиц, поскольку начинается Успенский пост.

По народным поверьям на Медовый Спас также не советуют:

устраивать шумные застолья и чрезмерные развлечения;

выполнять тяжелую физическую работу, делать генеральную уборку и переносить тяжелые вещи;

работать в огороде без крайней необходимости.

Также не рекомендуют купаться в открытых водоемах - считается, что после этого дня вода становится холоднее и небезопаснее.

Что можно, а что нельзя делать на Яблочный Спас

Яблочный Спас совпадает с праздником Преображения Господня - одним из двунадесятых праздников. Поэтому главное для верующего человека в этот день - участие в богослужении и молитве, а не бытовые хлопоты.

По традиции на Яблочный Спас стараются:

не выполнять тяжелую физическую работу;

не заниматься ремонтом и масштабными хозяйственными делами;

• не устраивать шумные развлечения;

• не ссориться и не обижать близких.

Многих интересует, можно ли на Яблочный Спас работать в огороде, а также можно ли в Яблочный Спас убираться и стирать.

Священники объясняют, что строгого церковного запрета на это нет. Если работу нельзя перенести, выполнить ее можно. То же касается уборки и того, можно ли стирать бельё на Яблочный Спас: если возникла необходимость - например, нужно постирать вещи ребенку или убрать после болезни, - это не считается грехом. Однако если есть возможность, такие дела советуют сделать заранее, а праздничный день посвятить богослужению, молитве и общению с близкими.

Что нельзя делать на Ореховый Спас

Ореховый Спас завершает череду августовских Спасов. К этому времени продолжается Успенский пост, а в народной традиции праздник связывали с окончанием жатвы и подготовкой к осени.

В этот день также не рекомендуют:

ругаться, конфликтовать и обижать близких;

отказывать в помощи нуждающимся;

лениться и без причины откладывать важные дела.

По возможности также следует отказаться от тяжелого физического труда, соблюдать правила Успенского поста (если человек постится) и уделить время молитве, семье и добрым делам.

Независимо от того, идет речь о Медовом, Яблочном или Ореховом Спасе, традиции сходятся в главном. Священники напоминают: смысл праздника не в бытовых запретах. Если возникла необходимость убрать дом, постирать вещи или выполнить срочную работу, это не считается грехом. Намного важнее сохранить мир в душе, не осуждать других, проявлять милосердие и помнить о духовном смысле праздника.

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