Предсказания Ванги на вторую половину 2026 года леденят душу: что произойдет

В сети вновь набирают популярность предсказания знаменитой болгарской ясновидящей Ванги на вторую половину 2026 года.
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Как пишет Daily Star, среди наиболее обсуждаемых сценариев – масштабный военный конфликт, первый контакт человечества с инопланетянами, разрушительные природные катастрофы, мировой финансовый кризис, стремительное развитие искусственного интеллекта и политические изменения в России.
Контакт с инопланетянами
Одним из самых необычных прогнозов, которые приписывают Бабе Ванге, является первый контакт человечества с внеземным разумом. Согласно предсказаниям Ванги, это якобы должно произойти уже в ноябре.
Утверждается, что над Землей появится крупный космический объект, а человечество сможет установить связь с неизвестной цивилизацией. Некоторые интерпретации идут еще дальше и предполагают, что внеземная жизнь уже может находиться на нашей планете.
Природные катастрофы
Еще одно пророчество касается масштабных стихийных бедствий. Отмечается, что Баба Ванга якобы предупреждала о серии разрушительных землетрясений, извержений вулканов, торнадо и цунами.
Точные регионы, где могут произойти эти катаклизмы, не называются. В отдельных трактовках утверждается, что сочетание сильных землетрясений и извержений вулканов может привести к серьезным климатическим последствиям для значительной части Земли.
Третья мировая война и рост напряженности
Наиболее обсуждаемым остается сценарий возможного глобального конфликта. Баба Ванга якобы предвидела начало масштабного противостояния с участием крупнейших мировых держав.
В различных интерпретациях упоминаются возможная эскалация вокруг Тайваня, обострение отношений между Россией и США, а также усиление политической нестабильности в разных регионах мира.
Мировой финансовый кризис
Некоторые источники также приписывают болгарской провидице предупреждение о серьезном экономическом потрясении.
Речь идет о возможном обвале мировых рынков, высокой инфляции, валютных кризисах и масштабной рецессии, которая может затронуть сразу несколько стран.
Искусственный интеллект изменит мир
Среди предсказаний фигурирует и стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ). Согласно популярным интерпретациям, именно этот год должен стать переломным моментом, когда технологии ИИ начнут радикально менять экономику, рынок труда и повседневную жизнь людей.
Что говорится о России и Путине
Отдельное внимание в публикациях уделяется России. Бабе Ванге приписывают прогноз о появлении нового российского лидера уже в 2026 году.
Подобные заявления стали поводом для многочисленных обсуждений относительно возможных политических изменений в России и их влияния на ситуацию в регионе.
Ранее УНИАН сообщал про предсказания Нострадамуса на 2026 год.