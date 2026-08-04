Цены на жилье в Киеве могут резко упасть уже в ближайшее время: прогноз риэлторов

Осенью арендная плата, как обычно, начнёт расти с началом учебного года.

Стоимость жилья в Киеве все больше зависит от ситуации с безопасностью. Уже осенью цены могут снизиться на 20%.

Бывший президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита рассказал УНИАН, что усиление российских атак на Киев уже начинает влиять на настроения покупателей. Так, в столице уже есть микрорайоны, которые не представляют интереса для покупателей.

"Если такая тенденция сохранится, то, безусловно, покупатель будет откладывать свое решение в отношении Киева. Это может привести к снижению цен осенью. Думаю, на 20% цены могут снизиться в большинстве сегментов рынка", – прогнозирует специалист.

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Риелтор Александр Бойко соглашается, что ключевыми факторами останутся военные риски и риски, связанные с безопасностью. Кроме того, на стоимость недвижимости будут влиять миграция, доходы домохозяйств, курс валют, состояние новостроек и доверие к налоговым правилам.

"Поэтому рынок будет реагировать не столько "в среднем", сколько по отдельным районам и типам жилья", – говорит риелтор.

Руководитель по развитию продуктов DIM.RIA Виталий Поберезкий также не прогнозирует резких скачков стоимости жилья, ведь покупатели и в дальнейшем будут выбирать недвижимость без спешки, учитывая цену, качество и расположение.

Ситуация на рынке аренды

Эксперты сходятся во мнении, что до конца лета резких изменений на рынке недвижимости не будет. В то же время уже осенью ситуация может измениться: аренда традиционно начнет дорожать с началом учебного сезона.

"На рынке аренды до середины августа ощутимых колебаний не будет. А дальше, с началом учебного и делового сезона, спрос, а вместе с ним и цены традиционно пойдут вверх", – говорит Поберезкий.

Бойко, в свою очередь, не ожидает резкого скачка цен, поскольку рынок будет сдерживать покупательная способность украинцев.

Рынок недвижимости Украины – последние новости

Цены на аренду жилья в городах, куда традиционно переезжают новоиспеченные студенты, довольно ощутимо выросли по сравнению с прошлым годом. Согласно исследованию OLX Недвижимость, традиционно самые высокие цены сохраняются в городах, являющихся крупными экономическими центрами. Впрочем, в условиях военного положения на стоимость также влияет ситуация с безопасностью в регионе, поэтому в городах юга и востока Украины фиксируются более низкие цены.

Ранее УНИАН писал о том, что выгоднее – покупать или снимать жилье. По словам риелтора Александра Бойко, покупка в кредит может быть логичным шагом, ведь человек постепенно формирует собственный актив, а не финансирует арендодателя. В то же время аренда остается более гибким вариантом, особенно когда существуют риски смены работы или города проживания.

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