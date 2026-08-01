В светлый праздник Маковея не забудьте поздравить родных и близких теплыми словами.

1 августа по новому стилю православные в Украине отмечают Медовый Спас. Этот праздник - отличный повод напомнить близким, как много они для вас значат, пожелать им здоровья, мира, достатка и всего самого доброго. Мы подготовили красочные открытки и поздравления с Медовым Спасом, которыми можно поделиться со всеми родными, друзьями и коллегами.

Поздравление с Медовым Спасом - что сказать близким

С Медовым Спасом! Пусть этот светлый праздник наполнит ваш дом Божьим благословением, теплом и миром. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия и радости. Пусть жизнь будет сладкой, как свежий мед, а каждая молитва обязательно будет услышана.

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Поздравляю с Первым Спасом! Пусть освященный мед принесет в вашу жизнь счастье, достаток и добрые перемены. Желаю, чтобы Господь оберегал вас и ваших близких, укреплял веру и даровал силы преодолеть любые испытания. Пусть мир и любовь всегда живут в вашем сердце.

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С Маковеем! Пусть этот праздник подарит душе покой, сердцу – надежду, а дому – благополучие. Желаю крепкого здоровья, Божьей защиты и светлых дней. Пусть Господь хранит вашу семью и скорее дарует всем нам мир.

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С Медовым Спасом! Желаю, чтобы в вашей жизни было больше радости, чем тревог, а рядом всегда были самые дорогие люди. Пусть Господь благословляет каждый день, укрепляет здоровье и наполняет сердце верой, надеждой и любовью.

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Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть этот святой день принесет в ваш дом уют, добро и благополучие. Желаю Божьей помощи во всех делах, крепкого здоровья, семейного счастья и скорейшего мирного неба для всех нас.

Открытки с Медовым Спасом - красочные картинки и стихи

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