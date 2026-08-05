Яблоки - главный символ праздника, но в храме освящают не только их.

6 августа по новому календарю православная Украина отмечает Преображение Господне, который в народе называют Яблочным Спасом.

Это одно из самых любимых летних событий и связано с древними традициями благодарности за урожай.

В этот день многие идут в храм, чтобы освятить особые дары. Рассказываем, что освящают на Яблочный Спас и что не стоит нести в церковь.

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Что можно святить на Яблочный спас

Одна из главных традиций праздника Преображение Господне - это освящение в церкви плодов нового урожая в знак благодарности Богу за его дары. Хотя праздник в народе называют Яблочным Спасом, в храм несут не только яблоки.

Что можно освящать на Второй Спас:

яблоки и груши;

виноград, сливы;

персики, абрикосы, нектарины, другие сезонные фрукты;

овощи нового урожая;

мед;

хлеб;

колосья пшеницы или ржи.

Во многих регионах также освящают ароматные травы, цветы, мак, хрен и соль, но это народная традиция, а не обязательное церковное правило.

Почему на Яблочный Спас освящают именно яблоки? Эта традиция появилась не сразу. В первые века христианства на праздник Преображения Господня верующие приносили в храм виноград - именно он к этому времени созревал в странах Ближнего Востока и Греции.

Когда праздник получил распространение на украинских землях, виноград был доступен далеко не везде. Зато к началу августа созревали яблоки, поэтому именно они постепенно стали главным символом Спаса. При этом Церковь и сегодня подчеркивает: освящать можно любые плоды нового урожая, а сам праздник посвящен не яблокам, а Преображению Господню.

Также священники напоминают, что не стоит приносить в храм мясо, колбасные изделия, яйца, крепкий алкоголь и другие продукты, не связанные с благодарением за урожай, тем более что в это время продолжается Успенский пост.

После освящения плоды принято сначала попробовать всей семьей, а затем нужно угостить родных, соседей или нуждающихся - считается, что все добрые дела в этот день обязательно притянут добрые перемены в жизни.

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