Крупнейшая солнечная электростанция в США стала убежищем для черепах: почему они выбрали именно это место

Пустыня Мохаве, где расположена солнечная электростанция, кажется бесплодной, однако там обитает немало растений и животных, приспособившихся к суровым условиям.

В пустыне Мохаве недалеко от Лас-Вегаса расположен Gemini Solar Project – одна из крупнейших солнечных электростанций в США. Во время исследования территории ученые заметили необычное явление: пустынные черепахи используют пространство под рядами солнечных панелей в качестве укрытия от палящего солнца, пишет ecoportal.net.

До начала строительства эта территория была средой обитания для многих видов растений и животных, приспособившихся к суровым условиям пустыни. Несмотря на жаркий и засушливый климат, Мохаве является домом для многочисленных организмов, способных выживать при высоких температурах и недостатке влаги.

Для пустынных черепах одним из важнейших способов защиты от жары является тень. Чтобы избежать перегрева, они прячутся в норах, среди растительности или в других затененных местах.

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Во время строительства Gemini Solar на территории установили тысячи солнечных панелей. Они изменили облик пустыни, но в то же время создали новые затененные участки под конструкциями.

Именно поэтому исследователи решили выяснить, как крупная солнечная станция повлияла на местную экосистему и могут ли дикие животные сосуществовать с объектами возобновляемой энергетики.

Строительство масштабных солнечных электростанций может изменять природные территории и влиять на растительность, почву и животных. В то же время при реализации проекта Gemini Solar применялись меры по снижению такого воздействия.

В частности, ученые изучали треугольный молочай – редкое растение пустыни Мохаве. Исследование показало, что оно смогло пережить строительные работы, а благодаря природоохранным мерам продолжило восстанавливаться.

Однако наибольшее внимание исследователей привлекли именно пустынные черепахи. Ученые хотели понять, что произошло с животными, которые обитали на этой территории до начала строительства.

Оказалось, что черепах не переселяли после появления солнечной станции. Они были частью местной экосистемы ещё до установки панелей.

Во время строительства вокруг отдельных участков установили ограждения, чтобы снизить риски для черепах, при этом оставив возможность передвижения для более мелких животных. В результате часть пустынных черепах продолжила обитать на территории станции.

Некоторые из них начали использовать затененные участки под солнечными панелями в качестве защиты от прямых солнечных лучей. Сделанные исследователями фотографии показали, как животные приспосабливаются к измененной человеком среде.

Это открытие помогает учёным лучше понять, как дикие животные реагируют на изменения ландшафтов. Оно также показывает, что при правильном планировании отдельные объекты возобновляемой энергетики могут сосуществовать с природными экосистемами.

Подробнее о влиянии солнечных станций на природу

Ранее УНИАН писал о том, что солнечную электростанцию построили над полями черники, и это изменило вкус ягод. Сообщалось, что инженеры установили солнечные панели над грядками черники, но подняли их на высоту 2,9 метра над землей.

Агрономы опасались, что уменьшение количества прямого солнечного света может повлиять на метаболизм растений и качество урожая. Однако испытания показали удивительные результаты. Оказалось, что ягоды, выращенные под панелями, были крупнее, сочнее и заметно слаще.

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