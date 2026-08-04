'Щенячий патруль', 'Мороженщик' и 'Мотор Сити': главные премьеры в кинотеатрах на этой неделе

В то же время на Netflix выйдет научно-фантастический триллер "Последний дом".

Среди главных премьер в кинотеатрах Украины на этой неделе – анимационная комедия "Щенячий патруль: Динофильм", жуткий хоррор "Мороженщик" от Элая Рота, экшн-триллер "Мотор Сити" с Аланом Ричсоном и криминальная драма "Ограбление банка: Нестандартный метод".

Между тем, онлайн на Netflix выйдет научно-фантастический триллер "Последний дом", главные роли в котором сыграли Грета Ли и Вагнер Моура.

Подробнее о главных киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Видео дня

Щенячий патруль: Динофильм

PAW Patrol: The Dino Movie (Канада, 2026, комедия/приключения/анимация/семейный)

В новой части популярной кинофраншизы щенки из "Щенячьего патруля" совершают аварийную посадку на неизведанном тропическом острове, населенном динозаврами, после того как их корабль попадает в загадочный шторм. Там они знакомятся с Рексом – собачкой, которая уже много лет живет на острове и стала настоящим экспертом во всем, что связано с динозаврами. Тем временем заклятый враг команды, мэр Гамдингер, нагло добывая природные ресурсы острова, случайно вызывает извержение огромного спящего вулкана. Щенки "Щенячьего патруля" оказываются в центре серии сверхсложных спасательных миссий динозавровых масштабов – крупнее, чем когда-либо прежде. Теперь им предстоит остановить Гамдингера, пока вся жизнь на острове не оказалась под угрозой исчезновения.

Режиссером фильма выступил канадский мультипликатор Кел Брункер, на счету которого также две предыдущие части франшизы "Щенячий патруль".

Мировая премьера мультфильма состоялась в середине июля 2026 года в Японии.

На данный момент рейтинг фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов.

Мороженщик

Ice Cream Man (США, 2026, триллер/ужасы)

События фильма разворачиваются в идиллическом, измученном летней жарой маленьком городке, куда однажды внезапно приезжает яркий фургончик мороженщика. Конечно же, к нему сразу же выстраивается очередь из местных ребятишек. Однако стоит только детям попробовать это мороженое, как у них буквально срывает крышу, и они превращаются в маленьких безжалостных – и очень изобретательных! – убийц.

Главную роль мороженщика в фильме исполнил Ари Миллен, известный по фильмам "Темное дитя: Эхо" и "12 дней".

Режиссером картины выступил признанный мастер жанра "хоррор" Элай Рот ("Хостел", "Зеленый ад", "День благодарения", "Бордерлендз").

Первые отзывы о фильме не очень. Пока что на Rotten Tomatoes у него лишь 25% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 40 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Мотор Сити

Motor City (США, 2026, боевик/драма/криминал)

По сюжету фильма, в Детройте 1970-х годов бывший рейнджер Джон Миллер наконец находит любовь всей своей жизни и оставляет опасное прошлое позади. Но когда влиятельный криминальный босс похищает его невесту, а самого Джона сажает за решетку за преступление, которого тот не совершал, закон перестает иметь значение. Вырвавшись из ловушки, Миллер начинает безжалостную войну против тех, кто разрушил его жизнь.

Главные роли в фильме исполнили Алан Ричсон ("Машина войны", сериалы "Ричер", "Титаны"), Шейлин Вудли (франшиза "Дивергент", "Виноваты звезды", "Мизантроп", "Феррари"), Бен Фостер ("Люди Икс: Последняя битва", "Поезд в Юму", "Механик", "Warcraft: Начало"), Пабло Шрайбер ("13 часов: Тайные воины Бенгази", сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Американские боги", "Гало") и другие.

Снял картину американский режиссер Потси Пончироли ("Старик Генри", "Жадные люди").

Мировая премьера "Мотор Сити" состоялась еще на Венецианском кинофестивале осенью 2025 года.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 62% одобрения от критиков и 67% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 63 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 4,8 из 10 баллов (соответствует характеристике смешанные или средние отзывы").

Ограбление банка: Нестандартный метод

No Ordinary Heist (США, Великобритания, Ирландия, 2026, триллер/драма/криминал)

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о крупнейшем похищении наличных бандой, которая даже не заходила в банк. За несколько дней до Рождества вооруженные преступники берут в заложники жену и мать коллег, которые не очень ладят между собой на работе. Вместо того чтобы самим ворваться в банк, преступники выдвигают ультиматум: двое сотрудников должны ограбить собственного работодателя и опустошить хранилища банка на 26,5 миллиона фунтов. Если один из мужчин не справится или нарушит правила, член семьи другого будет убит.

Главную роль в картине исполнил Эдди Марсан ("Форсаж: Хоббс и Шоу", "Джентльмены", "Гнев человеческий", "Эми Вайнгауз: Back To Black").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,7 из 10 баллов.

Последний дом

The Last House (США, 2026, научная фантастика/триллер/хоррор)

По сюжету фильма семья загадочным образом оказывается в ловушке в собственном доме. Чтобы выжить, им нужно держаться вместе, хотя их запасы тают на глазах, а таинственная сила не отступает.

Главные роли в картине исполнили Грета Ли ("Прошлые жизни", "Трон: Арес", сериал "Утреннее шоу") и Вагнер Моура ("Гражданская война", "Секретный агент", сериал "Нарко").

Режиссером картины выступил француз Луи Летерье ("Перевозчик", "Иллюзия обмана", "Форсаж X", сериал "Люпен").

Фильм станет доступен на Netflix с 7 августа 2026 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы августа 2026 года – на этой неделе на Paramount+ стартовал третий сезон шпионского триллера "Спецназ: Львица" с Зои Салданой, а на Apple TV+ состоится премьера долгожданного четвертого сезона спортивной комедии "Тэд Лассо". В то же время Netflix покажет новые эпизоды экранизации культового романа Габриэля Гарсия Маркеса "Сто лет одиночества", а на FX стартует новый проект Райана Мерфи "Осколки".

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