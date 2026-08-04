Эксперты нашли доступный OLED-телевизор Samsung: он почти не уступает дорогим моделям

Модель Samsung S85H назвали одним из лучших вариантов для тех, кто только планирует купить свой первый OLED.

Цены на OLED-телевизоры постепенно снижаются, и такие модели становятся доступнее для обычных покупателей. Но найти по-настоящему качественный телевизор в начальном ценовом сегменте долгое время оставалось сложной задачей. Теперь ситуация может измениться благодаря Samsung S85H.

Эксперты What Hi‑Fi протестировали Samsung S85H и заявили, что это один из лучших дешевых OLED-телевизоров, которые им доводилось проверять. Новинка выдает яркую, контрастную и глубокую картинку, которая превосходит большинство конкурентов в этом классе.

Samsung S85H входит в новую линейку 2026 года, что и более дорогой Samsung S99H, который What Hi‑Fi ранее признали одним из лучших OLED-телевизоров компании. Однако если цена старшей модели превышает 2000 евро, то S85H стал более доступным вариантом за 1300 евро для тех, кто только планируют перейти на OLED.

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Особенно хорошо в тестах телевизор показал себя при воспроизведении HDR-контента. При просмотре сложных сцен с высокой яркостью Samsung S85H способен передавать больше оттенков, например в ярких закатах, где другие телевизоры показывают менее детализированное изображение.

В цветопередаче есть парочку недостатки, вроде немного перенасыщенных красных оттенков, однако это можно поправить калибровкой. Минимальная диагональ у Samsung S85H – 48 дюйма. Для любителей панелей покрупнее есть варианты с диагональю 55, 65, 77 и 83 дюйма.

Samsung S85H получил современные характеристики, которые делают его отличным выбором не только для киноманов, но и для геймеров. Телевизор оснащен четырьмя HDMI 2.1-портами с поддержкой сигнала 4K при 120 Гц, а также технологиями VRR и ALLM. Модель поддерживает стандарты HDR10+, HDR10 и HLG, но традиционно для телевизоров Samsung здесь отсутствует Dolby Vision.

За работу Smart TV отвечает фирменная система Tizen, которая предлагает доступ ко всем популярным сервисам: Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV и другим приложениям.

Главный недостаток Samsung S85H – звук

Самой слабой частью телевизора стала встроенная аудиосистема. Samsung установила 2.0-канальную систему с Dolby Atmos мощностью 20 Вт, однако ей не хватает низких частот. Разделение каналов работает неплохо, однако для просмотра фильмов авторы рекомендуют использовать дополнительную звуковую панель или полноценную акустическую систему.

"Если ваш бюджет не позволяет приобрести телевизор среднего ценового сегмента, а вы только начинаете знакомство с OLED, то Samsung S85H станет отличной отправной точкой. Он превосходит большинство конкурентов в этом классе по самому важному параметру – качеству изображения", – подытожили в What Hi‑Fi.

Ранее эксперты объяснили, почему дже телевизор с топовым экраном может показывать плохо. При покупке Smart TV многие игнорируют процессор, хотя именно он отвечает за плавную работу и качество изображения.

УНИАН рассказывал о полезных функциях USB-порта телевизора, которыми почти никто не пользуется.

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