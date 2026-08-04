В народе православный праздник сегодня прозвали Евстигнеев день.

5 августа по новому церковному календарю православные в Украине вспоминают мученика Евсигния Антиохийского.

Также в этот день - предпразднство Преображения Господня, одного из самых почитаемых праздников в православии.

Рассказываем, какие традиции и запреты связаны с этой датой, что предвещают народные приметы и какой церковный праздник сегодня по старому стилю.

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Какой сегодня праздник церковный в Украине - что отмечают по новому стилю

5 августа (18 августа по старому стилю) православная церковь чтит память мученика Евсигния Антиохийского.

Евсигний жил в III веке и много лет служил воином в римском войске. По церковному преданию, однажды он увидел в небе сияющий крест из звезд, после чего с особой верой участвовал в сражениях и оставался невредим. Завершив военную службу, святой вернулся в родную Антиохию, где посвятил свою жизнь молитве, посту и служению Богу.

Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, известный гонениями на христиан и попытками вернуть язычество, Евсигния привели к нему на суд. Несмотря на преклонный возраст - святому на то время было около 110 лет, - он открыто осудил императора за преследование христиан и не отрекся от своей веры. За это Евсигния казнили. Впоследствии он был прославлен Церковью как мученик.

Мученика Евсигния считают покровителем воинов-христиан – к нему обращаются с молитвами о защите военнослужащих, просят укрепить веру, помочь в трудных жизненных обстоятельствах и принять правильные решения.

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5 августа по новому церковному календарю отмечают предпразднство Преображения Господня - особый период подготовки к одному из двенадцати главных православных праздников. В этот день в храмах уже звучат молитвы и песнопения, посвященные грядущему Преображению Господню.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По старому, юлианскому календарю, 5 августа чтят Почаевскую икону Божией Матери - одну из самых почитаемых православных святынь. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и о главных приметах и запретах даты.

Народные обычаи дня, что нельзя делать сегодня

В народном календаре этот день называют Евстигнеевым или Луковым.

Главным символом праздника считается лук. По традиции его едят сырым с хлебом, солью и квасом - в старину верили, что это укрепляет здоровье и придает сил. Связки лука развешивают в доме, считая, что они помогают очистить воздух. Существует и такая примета: если поделиться с соседями первым урожаем лука, то можно избавиться от болезней, особенно связанных со спиной.

Также в этот день завершают последние приготовления к Преображению Господню, которое в народе называют Яблочный Спас. Хозяйки готовят постные блюда и выпечку с яблоками, а также собирают корзины с новым урожаем фруктов, медом и другими плодами, чтобы на следующий день освятить их в церкви.

5 августа, как и в любой другой день, Церковь призывает избегать сквернословия, ссор, зависти, жадности, мести и уныния. Также не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. В это время продолжается Успенский пост, поэтому верующие соблюдают его ограничения и уделяют больше времени молитве и добрым делам.

В народе в Луков день стараются не шуметь и не разговаривать без необходимости во время работы в поле или на огороде - лишние разговоры могут навлечь неудачу и плохой урожай.

Приметы на 5 августа

В народе верят, что природа в этот день может подсказать, какой будет погода в ближайшее время и чего ждать зимой:

лягушки громко квакают - скоро потеплеет;

вода в реке пенится - через два дня пойдет дождь;

далекое эхо предвещает солнечную погоду, а близкое - дождливую;

пиявки всплывают на поверхность воды, а дождевые черви выползают из земли - к скорому дождю.

Также считается, что какая погода стоит 5 августа, таким будет и декабрь.

Кто отмечает именины 5 августа

По новому церковному календарю 5 августа день ангела отмечает Нонна.

Считается, что люди, родившиеся 5 августа, отличаются лидерскими качествами, уверенностью в себе и настойчивостью. Они любят доводить начатое до конца, не боятся ответственности и ценят честность в отношениях с окружающими.

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