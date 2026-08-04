Если вы давно искали рецепт огурцов со вкусом настоящих бочковых, обязательно попробуйте этот способ.

Хотите приготовить огурцы как бочковые, которые без проблем простоят всю зиму?

Этот способ сочетает естественное брожение и консервацию, благодаря чему овощи остаются хрустящими и очень вкусными.

Рассказываем, как приготовить такие консервированные огурцы - рецепт с проверенной технологией.

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Квашеные огурцы, как бочковые, на длительное хранение

Бочковые огурцы, рецепт которых мы предлагаем, готовятся без бочки, но по вкусу практически не отличаются от традиционных. Благодаря естественному брожению они получаются хрустящими, ароматными и отлично хранятся всю зиму.

Вам понадобятся*:

огурцы;

крупная соль;

чеснок;

чесночная ботва;

корень хрена;

зонтики укропа;

листья черной смородины;

листья вишни.

* на 1 литровую банку ингредиенты удут такие же, но меняется количество соли и уксуса.

Как приготовить огурцы консервированные - рецепт

Трехлитровые банки наполнить огурцами, добавить чеснок, зелень и остальные ингредиенты. Залить холодной водой, а затем слить ее в отдельную емкость. На каждую трехлитровую банку всыпать в воду по одной граненой рюмке крупной соли и хорошо размешать до полного растворения. Для этого рецепта лучше использовать соль крупного помола.

Приготовленным рассолом снова залить огурцы и оставить банки примерно на двое суток. За это время рассол станет мутным, а на поверхности появится пена - это значит, что начался процесс брожения. Затем слить рассол в кастрюлю, довести до кипения, снять образовавшуюся пену и при необходимости долить около трети стакана кипятка.

Кипящим рассолом сразу же наполнить банки до самого верха.

В каждую трехлитровую банку влить по 1 столовой ложке 9%-ного уксуса и сразу закрыть крышкой. Для укупоривания использовать плотные капроновые крышки, предварительно прокипятив их несколько минут.

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