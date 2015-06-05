Марьинка полностью освобождена от диверсантов, задержаны 12 человек - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции по случаю ежегодного послания к Верховной Раде Украины «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году».

“Сегодня я могу сообщить, что Марьинка полностью освобождена от диверсантов, задержаны 12 человек, в том числе гражданин Российской Федерации”, - отметил глава государства, подчеркнув, что эти лица оказали вооруженное сопротивление Вооруженным силам Украины.

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Как сообщал УНИАН, утром 3 июня вблизи села Марьинка Донецкой области российско-террористические войска начали массированный обстрел позиций украинских войск, а затем перешли в наступление.

В тот день в результате боев погибли 5 украинских бойцов (из них под Марьинкой - 4), 39 были ранены.

Из-за угрозы жизни украинских военнослужащих и мирных жителей Марьинки командование приняло решение применить артиллерийское вооружение, которое было отведено в соответствии с Минскими договоренностями, и силы АТО дали адекватный ответ врагу.

В ходе боя под Марьинкой погибли 80 боевиков, более 100 получили ранения, уничтожено 10 единиц бронетехники захватчика.