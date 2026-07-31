Пенсионеры имеют право на ряд бесплатных услуг и льгот от государства.

У большинства украинских пенсионеров небольшая пенсия, поэтому любые скидки могут значительно облегчить их жизнь. Многие пожилые люди не пользуются своими правами в полном объеме, поскольку не знают, что им положено от государства. Мы перечислили льготы, которыми обязательно стоит воспользоваться.

Какие льготы имеют пенсионеры в Украине в транспорте

Каждый пенсионер знает, что может бесплатно ездить в городском общественном транспорте. Для этого нужно просто показать водителю пенсионное удостоверение. Таким образом можно перемещаться в автобусах, троллейбусах, трамваях. Не все пожилые украинцы знают, что льготный проезд также распространяется на электрички.

Что касается маршруток, то тут в каждом населенном пункте действуют свои правила. Где-то бесплатного проезда нет вообще, а где-то льготники могут занять не более 3 мест в салоне. В метро льготы пенсионерам в Украине также отличаются зависимо от города.

Видео дня

Какую помощь можно получить пенсионерам в Украине при оплате коммуналки

Оплата платежек за газ, свет и воду может быть тяжелым финансовым бременем для украинцев старше 60 лет. Поэтому если у них есть какие-либо льготы на коммунальные услуги в Украине, ими обязательно стоит воспользоваться.

У большинства украинских пенсионеров есть субсидия. Благодаря ей государство компенсирует человеку часть потраченных на коммуналку денег. Некоторые жители домов без центрального отопления могут получить от государства бесплатные дрова для печи.

Также среди пенсионеров есть те, кто может не платить коммунальные услуги вообще. Такая внушительная льгота предоставляется некоторым сельским работникам больниц, школ, библиотек и других государственных учреждений.

Финансовые льготы и скидки пенсионерам

Бесплатный проезд и коммунальная субсидия - это ещё не все, что положено пенсионеру после 60 лет. Некоторые услуги пожилым украинцам предоставляются без оплаты или с большой скидкой. Полный перечень таких льгот можно найти на Государственном портале.

Вот что положено украинцам пенсионного возраста:

освобождение от земельного налога ;

; бесплатные рецептурные препараты по программе "Доступні ліки";

по программе "Доступні ліки"; бесплатная первичная юридическая консультация ;

; возможность припарковать машину на платной парковке бесплатно;

на платной парковке бесплатно; 50% льготы пенсионерам при страховании автомобиля ;

; освобождение от уплаты ЕСВ за себя для пенсионеров-ФОПов.

Пожилые люди в Украине могут получать помощь от благотворительных фондов и международных организаций, например, выплаты и продукты от ООН. В некоторых украинских городах действует банк еды, где малообеспеченным гражданам бесплатно выдают продуктовые наборы.

Вас также могут заинтересовать новости: