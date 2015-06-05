Порошенко: Марьинку атаковали от 500 до 1 тысячи боевиков

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Марьинку атаковали от 500 до 1 тыс. боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции.

“У нас действительно 3 июня состоялись штурмовые действия с участием от пятисот до тысячи личного состава боевиков со значительным количеством танков, бронированной техники, которые рассчитывали на фактор неожиданности, чтобы быстро захватить Марьинку. Могу констатировать, что Вооруженные силы Украины продемонстрировали свои лучшие качества”, - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, утром 3 июня возле села Марьинка Донецкой области российско-террористические войска начали массированный обстрел позиций украинских войск, а затем перешли в наступление.

В тот день в результате боев погибли 5 украинских бойцов (из них под Марьинкой - 4), 39 были ранены.

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Из-за угрозы жизни украинских военнослужащих и мирных жителей Марьинки командование приняло решение использовать артиллерийское вооружение, которое было отведено согласно Минским договоренностям, и силы АТО дали адекватный ответ врагу.

В ходе боя под Марьинкой уничтожены 80 боевиков, более 100 ранены. Также уничтожено 10 единиц бронетехники захватчика.