Писториус подтвердил, что ВСУ уже используют САУ RCH-155, – Bild

До сих пор официально никогда не подтверждалось, что эта сверхсовременная система вооружения действительно была поставлена в Украину.

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил информацию о том, что на вооружении украинской армии находятся САУ RCH-155, сообщает Bild.

Издание сообщило, что во время визита на завод KNDS в Касселе министр обороны говорил о немецкой колесной гаубице RCH-155 и отметил:

"Эта колесная гаубица пользуется большой популярностью в Украине".

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Примечательно, что до сих пор официально никогда не подтверждалось, что эта сверхсовременная система вооружения действительно была поставлена в Украину. Было известно лишь то, что украинские военные проходили обучение на первых гаубицах в Германии.

Однако, как сообщает журнал hartpunkt, Писториус добавил:

"Там, где вы сейчас стоите, дамы и господа, два года назад, как мне кажется, стояла первая самоходная гаубица, которая была отправлена в Украину".

Издание на основании этого заявления сделало вывод, что RCH-155, судя по всему, уже давно прибыла в зону боевых действий. Добавляется, что информация о том, применялась ли эта гаубица в бою, официально не подтверждена.

В статье отмечается, что RCH-155 считается одной из самых современных артиллерийских систем в мире.

"Ее особенность заключается в том, что это первая гаубица, способная вести огонь во время движения. В то время как другие гаубицы вынуждены останавливаться, RCH-155 продолжает стрелять даже в движении. Это значительно затрудняет её поражение вражескими дронами и ответным огнём", – поясняет издание.

Кроме того, скорострельность до девяти выстрелов в минуту, дальность стрельбы свыше 50 километров и полностью автоматизированная башта делают эту систему грозным оружием на поле боя.

Издание добавило, что для обслуживания гаубицы достаточно экипажа, состоящего всего из двух солдат.

Отмечается, что на дороге машина развивает скорость более 100 км/ч. Для сравнения: самоходная гаубица 2000 Бундесвера развивает максимальную скорость 60 км/ч, обычно требует экипажа из пяти человек и значительно тяжелее.

По данным издания, в общей сложности Украина должна получить 54 гаубицы RCH-155 из Германии. Подчеркивается, что этого хватит для оснащения сразу трех артиллерийских батальонов.

"Бундесвер заказал в общей сложности 84 гаубицы, и их количество может увеличиться. Также поступили заказы из Великобритании и Швейцарии", – говорится в статье.

Помощь Германии ВСУ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Берлин согласился профинансировать производство 200 самоходных гаубиц для украинской армии. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 750 млн евро. 2С22 "Богдана" – первая украинская колесная самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм, совместимая со стандартами НАТО. До этого система уже использовалась на различных платформах, в частности на шасси КрАЗ, МАЗ и "Татра". Теперь к этому перечню добавится и немецкий Mercedes-Benz Zetros.

Также мы писали, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины. По данным Reuters, этот заказ станет одной из крупнейших известных закупок беспилотников для страны со стороны её западного союзника. Заказ включает закупку FPV-дронов Shrike украинского производителя. Указывается, что эти беспилотники оснащены программным обеспечением американской оборонной компании Auterion и разработаны для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полёта.

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