Украинские БПЛА научились поражать цель, даже когда РФ глушит связь с оператором, - BI

Такая ограниченная автономность помогает обходить российскую РЭБ.

Украина все активнее использует дроны, способные самостоятельно захватывать цель и завершать атаку, даже когда теряют связь со своими операторами-людьми. Такая ограниченная автономность помогает обходить российскую радиоэлектронную борьбу, которая глушит сигнал и разрывает связь между дронами и их операторами.

Как пишет Business Insider, многие украинские дроны используют функцию, которую называют "захватом цели" (target lock): она позволяет дрону продолжать находить и поражать цель даже тогда, когда оператор теряет управление. Об этом СМИ рассказал Дмитрий "Либер" Жлуктенко, бывший оператор дронов, а ныне аналитик по извлечённым урокам в 413-м полку беспилотных систем "RAID" ВСУ.

Это "весьма полезно", отметил он, особенно с учетом того, что украинские операторы часто сталкиваются с потерей сигнала, прежде чем поразят цель, – из-за российской РЭБ, а также из-за того, как сконструированы многие дроны.

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Возможность "захвата цели" используется на таких системах, как ударный дрон средней дальности Hornet компании Perennial Autonomy. Дрон связывается с оператором через установленный на борту терминал Starlink производства SpaceX, заявил Жлуктенко. Однако глубокие пикирования и агрессивные манёвры иногда прерывают связь со Starlink, из-за чего антенна теряет захват спутника, пишет СМИ.

Наделение дронов таким захватом цели, позволяющее операторам "иметь автономность, чтобы дрон сам сделал остальную работу, – это просто здорово", отметил Жлуктенко.

Люди все еще нужны

Украина воюет не полностью автоматизированным оружием. Люди по большей части остаются у управления и отвечают за выбор целей. Это создает трудности, поскольку российская радиоэлектронная борьба влияет на операции, нарушая работу GPS и разрывая командные и видеоканалы, соединяющие дроны с их операторами. Вот тут-то и вступает в дело ограниченная, но полезная автономность, подчеркивают журналисты.

Украина также видит в автономности способ для своей меньшей по размеру армии противостоять России – сокращая число решений, которые должен принимать каждый оператор, и потенциально позволяя одному человеку управлять большим количеством систем одновременно.

Всё большее число дронов в Украине работает так: человек определяет и выбирает цель, а затем обозначает её для камеры дрона и программного обеспечения наведения. Технология дрона затем может корректировать курс, чтобы продолжать отслеживать цель. Если глушение или иные помехи разрывают видеопоток или командный канал, дрон всё равно может продолжать движение к выбранной оператором цели.

Сложность такого терминального наведения различается. Оно может включать предварительно запрограммированный процесс или более продвинутую систему, использующую искусственный интеллект. Но способность продолжать работу без постоянного участия человека становится всё важнее.

Жлуктенко отметил, что некоторые системы "способны сами ориентироваться и лететь по маршруту без участия человека", сопоставляя изображения со своих камер с сохранёнными спутниковыми картами.

Но все системы, развёрнутые на поле боя в настоящее время, "в очень значительной степени имеют человека в контуре управления", добавил он.

Украина не стоит на месте в этом плане

Ранние формы такой технологии наведения на борту ударных дронов наблюдались в июне 2025 года, когда украинские силы провели операцию "Паутина". Украина сообщила, что атака, в ходе которой дроны тайно подвозили к целевым позициям в грузовиках, поразила 41 российский самолёт, размещённый на базах.

Украина заявила, что, когда некоторые из дронов потеряли сигнал, они использовали ИИ, чтобы продолжить движение по заранее спланированному маршруту, а их боевые части автоматически активировались при обнаружении целей.

Украина продвигает эту технологию, пишет СМИ. Ее министерство обороны, например, отметило работу украинской компании F-Drones, которая производит дрон LITAVR. Министерство заявляет, что дрон имеет автоматическую систему терминального наведения, которая "идентифицирует цель и автономно наводит дрон до момента поражения".

"На терминальной фазе полёта, – заявило министерство, – оператор управляет только скоростью, тогда как все остальные функции выполняются автоматически".

Украинские компании также производят оборудование, которое можно прикрепить к нескольким типам дронов и обеспечить схожие возможности. Компания The Fourth Law производит свой модуль терминального наведения TFL-1, который позволяет оператору-человеку выбрать цель дрона, прежде чем машинное зрение захватит её и начнёт отслеживать. Это позволяет дрону завершить свою финальную атаку, даже если связь с оператором потеряна.

Никита Рожков, директор по развитию бизнеса украинского производителя дронов и оружия Frontline Robotics, рассказал СМИ, что многие дроны в Украине могут автономно двигаться к целям, которые определили операторы.

Это полезно, когда сигнал пропадает, но автономность могла бы также помочь Украине управлять быстро растущим парком дронов и роботов. "Чтобы этого достичь, нужен некоторый уровень автономности", – сказал он.

Многие компании видят в автономности способ для меньших по размеру армий выставлять больше систем, не требуя эквивалентного увеличения личного состава. Латвийский производитель дронов Origin Robotics, поставляющий продукцию Украине, производит дрон-перехватчик Blaze. Компания заявляет, что он использует радарное обнаружение и компьютерное зрение на основе ИИ для автономного захвата и перехвата цели, тогда как люди всё же подтверждают, вступать ли в бой.

В этом случае автономность не предназначена для того, чтобы дрон наносил удар после потери связи. Дрон самоуничтожается, если его связь разрывается. Генеральный директор Агрис Кипурс рассказал Business Insider, что автономность важна для меньших по размеру армий, таких как латвийская или украинская, потому что позволяет им эффективно масштабироваться. "У нас нет численности с точки зрения пехоты", – сказал он.

Украина поддерживает разработку более автономного оружия

Brave1, поддерживаемая украинским правительством платформа и акселератор оборонных технологий, заявила в прошлом году, что автономное обнаружение и уничтожение целей "критически важно для сбережения ресурсов и повышения боевой эффективности".

"Ключевую роль играет время между обнаружением цели и её уничтожением", – сообщила организация.

Степень автономности в оружии сильно различается. Богдан Сас, президент и соучредитель украинской оборонной компании Buntar Aerospace, заявил Business Insider, что некоторые компании "смогли автоматизировать некоторые простые задачи. Например, финальный захват цели и финальное наведение – относительно легко".

Buntar производит дроны и программное обеспечение, которые используют оптическую навигацию и другие инструменты для работы в районах, затронутых радиоэлектронной борьбой.

Сас сказал, что разработчики могут использовать программное обеспечение вроде OpenCV – широко используемой библиотеки компьютерного зрения с открытым исходным кодом – наряду с алгоритмом машинного обучения, чтобы "автоматизировать небольшой шаг", позволяя дрону распознавать и отслеживать цель своей камерой и направляться к ней.

Украина обещает и далее усиливать автономность своего оружия

Министерство обороны Украины заявило в июне, что одна компания разработала технологию, автоматизировавшую 95% цикла поражения дрона-перехватчика: оператор-человек выбирает цель и даёт дрону команду на поражение, тогда как система автономно идентифицирует вражеский дрон, отслеживает его и осуществляет перехват.

Тогдашний министр обороны Украины Михаил Федоров заявил в марте, что "в современной войне мы должны побеждать Россию в каждом технологическом цикле. Искусственный интеллект – одна из ключевых областей этого соперничества".

"Будущее войны принадлежит автономным системам. Наша задача – усилить автономность дронов и других боевых систем, чтобы они могли быстрее обнаруживать цели, анализировать обстановку и помогать в принятии решений на поле боя".

Пока что большинство украинских систем, по-видимому, используют более узкие формы автоматизации, где операторы-люди выбирают цели, а бортовое программное обеспечение выполняет такие задачи, как распознавание, отслеживание, навигация или терминальное наведение. Но многие в отрасли предсказывают быстрый прогресс.

Рожков сказал, что Frontline ожидает "не полностью автономных, но практически автономных операций, выполняемых роботами в реальных боевых условиях, через 12 месяцев".

Другие новости о ситуации на фронте

Ранее УНИАН сообщал, что у Украины есть около года для создания РЭБ против системы "Рассвет". По сути и по принципу она имеет такое же назначение, как и Starlink, и будет работать точно так же. Разница лишь небольшая – техническая.

Кроме того, мы также рассказывали, как перехватчики P1-Sun уничтожают российские дроны. Заместитель командира подразделения 68-й бригады ВСУ Александр Музыка объясняет, что главная цель российских воздушных атак – запугать мирное население, сделать города непригодными для жизни, чтобы люди как можно скорее уехали.

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