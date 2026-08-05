Плохо не только людям: как защитить смартфон от перегрева в машине

Эксперты рассказали, как не допустить перегрева телефона во время поездок и что делать, если устройство уже стало слишком горячим.

Если после поездки в машине телефон становится настолько горячим, что его неприятно держать в руках – это повод задуматься. Перегрев может не только сказаться на работе устройства, но и привести к повреждению компонентов и быстрому износу батареи, говорится в материале Engadget.

В худшем случае перегретый аккумулятор может испытать термический удар – процесс, при котором аккумулятор перестает эффективно отводить тепло и запускает неконтролируемую химическую реакцию. Именно это может стать причиной вздутия аккумулятора, которое пользователи часто называют "вздутым аккумулятором".

Автомобиль считается одним из худших мест для смартфона в летнюю жару. Закрытый металлический салон быстро нагревается под солнцем, а телефон одновременно получает тепло извне и выделяет собственное в ходе работы. Чтобы избежать перегрева, нужно уменьшить нагрузку на телефон и помочь ему быстрее охлаждаться.

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Не оставляйте смартфон на солнце и следите за охлаждением

Одна из самых распространенных ошибок – оставлять устройство прямо на приборной панели. Хоть такой вариант удобен для навигации, но именно там смартфон сильнее всего нагревается из-за прямых солнечных лучей через лобовое стекло.

Особенно опасна ситуация, когда смартфон одновременно находится на солнце и заряжается. Тепло от панели, высокая температура в салоне и работа аккумулятора быстро создают условия для перегрева.

Если телефон необходим для навигации, лучше установить его в более прохладном месте. Можно направить поток воздуха от кондиционера на заднюю часть устройства – это поможет отводить тепло, как система охлаждения в ноутбуках и компьютерах.

Однако слишком резко охлаждать горячий смартфон не стоит: при высокой влажности внутри корпуса может образоваться конденсат, который способен повредить электронику.

Также рекомендуется снимать защитный чехол во время поездок в жару. Силиконовые и пластиковые материалы хорошо защищают смартфон от ударов, но одновременно мешают корпусу отдавать тепло.

Как защитить смартфон от перегрева

Смартфон нагревается не только из-за окружающей температуры. Во время работы процессор и аккумулятор сами выделяют тепло, а в жарких условиях встроенные системы охлаждения могут не справляться.

Главное правило – не заряжать телефон в горячем автомобиле. Особенно это актуально для беспроводной зарядки, которая менее эффективна и выделяет больше тепла, чем по проводу. Автомобильные держатели с опцией зарядки удобны, но в жару они могут стать дополнительным источником нагрева.

В идеале, стоит снизить нагрузку на устройство в жару. Если вы едете по знакомому маршруту, можно отказаться от постоянной работы навигации. Если без смартфона никак, стоит уменьшить яркость дисплей, отключить ненужные функции вроде Wi-Fi и не запускать ресурсоемкие приложения – например, игры или программы для обработки видео.

Если смартфон уже начал сильно нагреваться, первым делом нужно выключить его и убрать из-под прямых солнечных лучей. Не стоит пытаться резко охладить устройство с помощью холодильника или ледяного воздуха – быстрый перепад температуры может привести к появлению влаги внутри корпуса.

Ранее эксперты объяснили, почему в жару телефон быстро разряжается и каких ошибок нужно избегать этим летом.

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