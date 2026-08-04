Год работы на прифронтовых территориях должен засчитываться как два года страхового стажа, – Терехов

Один год работы на прифронтовых территориях должен засчитываться как два года страхового стажа. С таким предложением выступил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов в ходе онлайн-совещания с участием министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталия Безгина, а также народных депутатов – представителей межфракционных депутатских объединений "Прифронтовые территории" и "ВПЛ Украины".

"Предлагаю ввести для работников прифронтовых территорий особый порядок исчисления страхового стажа. Я понимаю, что Минсоцполитики совместно с Пенсионным фондом нужно это проработать, но хочу сказать, что, на наш взгляд, это необходимо", – заявил Терехов.

По его словам, один год работы на таких территориях может засчитываться как два года страхового стажа. Это станет справедливым признанием особых условий труда людей, которые годами работают под постоянной угрозой жизни и несут значительно большую физическую и психологическую нагрузку, чем в обычных условиях.

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В то же время глава АПМГ поддержал законодательную инициативу о введении специального статуса работника прифронтовой территории и подчеркнул, что документ должен закрепить не декларативный статус, а реальные государственные гарантии.

"Прежде всего, необходимо, чтобы в законе было предусмотрено государственное страхование жизни и здоровья людей, а также право на помощь в случае ранения, инвалидности или, если, не дай Бог, человек погиб. И нужно, чтобы это было гарантировано", – заявил Игорь Терехов.

Он отметил, что люди на прифронтовых территориях работают в принципиально иных условиях, поэтому должны получить дополнительные стимулы.

Среди других предложений – право на лечение, медицинскую и психологическую реабилитацию, оздоровление за счет государства, дополнительные оплачиваемые отпуска, жилищные гарантии и другие механизмы социальной защиты.

По мнению Терехова, специальный статус должны получить все, кто ежедневно обеспечивает жизнедеятельность прифронтовых общин: медики, энергетики, коммунальщики, спасатели, водители общественного транспорта, социальные работники, работники связи, аптек, магазинов, педагоги и другие. Определяющим критерием должно быть фактическое выполнение работы на территориях возможных или активных боевых действий, где профессиональные обязанности связаны с постоянной угрозой жизни.

"Прифронтовые города, общины, а главное – люди, которые там работают, заслуживают внимания и результативных действий со стороны государства", – резюмировал Игорь Терехов.

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