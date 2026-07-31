В последнем месяце лета вступают в силу новые правила учета страхового стажа, меняются условия бронирования, стартуют выплаты ко Дню Независимости и действуют другие важные изменения.

В августе украинцев ждет сразу несколько важных изменений.

Часть из них касается военного положения и мобилизации, другие - пенсий, выплат, бронирования работников, помощи семьям с детьми, ВПЛ и новых правил в разных сферах.

Рассказываем, что изменится с 1 августа и кого это коснется.

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Военное положение и мобилизация в Украине продлены

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены до 31 октября 2026 года - президент Владимир Зеленский подписал соответствующие законы.

Это уже 20-е продление с начала войны. Для обычных людей это значит, что все нынешние правила - ограничения на выезд для мужчин призывного возраста, действие отсрочек и так далее - продолжают действовать без изменений.

Бронирование от мобилизации - изменения для критически важных предприятий в августе

До 10 августа компаниям со статусом критически важных предприятий нужно заново подтвердить этот статус: подать справку о средней зарплате работников и налоговую отчетность за последний месяц.

Просто иметь один подходящий показатель уже недостаточно - теперь нужно документально подтвердить сразу несколько: количество работников, объемы деятельности, уплату налогов, наличие техники и оборудования, выполнение гособоронзаказа, а также порядок в воинском учете.

С 1 сентября добавится еще одно условие: зарплата забронированных сотрудников должна быть не ниже трех минималок - если это не соблюдать, компания рискует потерять статус, а вместе с ним и бронь.

Выплаты ко Дню Независимости - кто получит

В августе вместе с пенсией, субсидией или льготой начислят выплаты ко Дню Независимости - разовую денежную помощь ко Дню Независимости.

Кто и сколько получит:

люди с инвалидностью вследствие войны - 2700–3100 грн, в зависимости от группы;

участники боевых действий - 1000 грн;

семьи погибших защитников - 650 грн.

Если человек имеет право на выплату, но по каким-то причинам не получит ее до 1 октября, то он может до 1 ноября подать заявление в Пенсионный фонд.

Выплата ветеранам от Красного Креста до 95 тыс. грн

С 1 августа по 30 октября Красный Крест будет перечислять целевую помощь ветеранам, которые полностью или частично потеряли зрение на войне, - до 95 тыс. грн.

Деньги можно будет потратить на технику и приспособления, которые облегчают повседневную жизнь: смартфоны с озвучкой экрана, навигационные устройства, специальную бытовую технику.

Подать заявление, чтобы получить такую выплату, можно лично, через представителя, по почте или онлайн.

Жилищный ваучер для ВПЛ - новые правила с августа 2026

Жилищный ваучер - это государственная помощь в размере 2 млн грн для переселенцев с инвалидностью или статусом участника боевых действий. Эти деньги можно потратить на покупку жилья или как первый взнос по ипотеке.

С 1 августа в получении ваучера откажут тем, кто:

• после 24 февраля 2022 года продал или подарил свое жилье;

• уже брал льготную ипотеку "єОселя";

• регистрировался на оккупированной территории после ее оккупации.

Тех, кто уже получил ваучер или подал заявление раньше, эти ограничения не касаются. Хорошая новость: теперь ваучер можно сочетать с "єОселею" - то есть, сначала получить ваучер, а потом оформить на него льготную ипотеку.

Страховой стаж для пенсии - новые правила с 2 августа

Со 2 августа Пенсионный фонд сам будет помогать людям собирать документы для пенсии и перестанет требовать бумаги, которые и так есть в госреестрах.

Главное изменение: если работодатель не перечислил за сотрудника единый социальный взнос, но при этом подавал отчетность о начислении зарплаты - такие периоды все равно засчитают в страховой стаж. Это особенно важно для тех, кому не хватает пары лет стажа до пенсии.

Первоклассники снова получат "Пакунок школяра"

С августа можно подавать заявку на "Пакунок школяра" - разовую помощь 5000 грн для будущих первоклассников. Деньги можно потратить на форму, обувь, портфель, канцелярию.

Оформить заявку можно через "Дію" или в сервисном центре Пенсионного фонда, срок - до 1 ноября. Главное условие - школа должна вовремя подтвердить зачисление ребенка в системе.

Продажа косметики будет по новым правилам

С 3 августа все новые косметические товары, которые впервые попадают на прилавки, обязаны пройти официальную проверку (нотификацию) и иметь ответственного за качество.

Покупателю бояться нечего: то, что уже стоит на полках сейчас, спокойно можно покупать до конца срока годности – никто ничего изымать не будет. Просто дальше на рынок будет попадать более проверенная продукция.

Поезд Украина - Германия - новый маршрут с 1 августа

С 1 августа испанская Renfe вместе с Укрзализныцей запускает ночной поезд Перемышль - Франкфурт-на-Майне, с остановками в Кракове, Праге и Дрездене.

Билет в сидячем вагоне будет стоить от 15 евро, место в спальном купе - от 37,5 евро. Укрзализныця подстроила расписание поездов из Киева, Одессы, Днепра, Запорожья и Кременчуга под удобную пересадку в Перемышле.

Школы обяжут открывать инклюзивные классы

С 1 августа школа не сможет отказать в открытии инклюзивного класса, если родители подали заявление и заключение инклюзивно-ресурсного центра, - даже если в школе будет один такой ребенок.

Для него должны обязательно составить индивидуальную программу развития и пересматривать ее минимум дважды в год.

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