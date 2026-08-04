Вышел трейлер 'Надежды': когда в Украине покажут самый дорогой корейский фильм в истории (видео)

В украинский прокат фильм выйдет уже в начале сентября 2026 года.

Вышел украинский трейлер научно-фантастического экшн-триллера "Надежда" (Hope), который на сегодняшний день считается самым дорогостоящим фильмом в истории южнокорейского кино – на его производство потратили более 70 миллиардов вон (примерно 46 миллионов долларов).

По сюжету фильма, обнаружив таинственное внеземное существо, распространяющее болезнь в окрестностях затерянного в сельской местности портового поселка Хопо, его жители начинают с ним борьбу.

Главные роли в картине сыграли южнокорейские звезды Хван Чон Мин ("Избавь нас от зла", "Вопль"), Чо Ин Сон ("Карнавал бесчестия", "Король") и Хойон (сериал "Игра в кальмара").

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Также в фильме задействованы голливудские звезды – супруги Майкл Фассбендер ("Бесславные ублюдки", "Прометей", "Стыд", "Убийца", "Операция "Черный кейс", франшиза "Люди Икс", сериал "Агентство") и Алисия Викандер ("Из машины", "Девушка из Дании", "Агенты А.Н.К.Л.", "Расхитительница гробниц: Лара Крофт", "Гамбит королевы"), а также Тейлор Расселл ("Смертельный лабиринт", "Целиком и полностью") и Кэмерон Бриттон ("Девушка, застрявшая в паутине", "Микки-17", сериалы "Охотник за разумом", "Академия Амбрелла", "Нуар Человек-паук").

Снял картину легендарный южнокорейский кинорежиссер На Хон Джин ("Преследователь", "Желтое море", "Вопль").

Мировая премьера фильма состоялась в мае 2026 года на Каннском кинофестивале, где он боролся за "Золотую пальмовую ветвь".

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 77% одобрения со стороны критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 68 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Green Light Films, в широкий украинский прокат "Надежда" выйдет 10 сентября 2026 года, тогда как в формате IMAX его можно будет посмотреть в избранных кинотеатрах уже с 3 сентября.

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